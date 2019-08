Mor rystet over Lån & Spar Bank: Betal din søns gæld

Moren er rystet over, at banken kan låne penge til en ung mand - og så lade gælden eksplodere.

- Min søn var som 20 årig så ufornuftig at oprette en kassekredit i Lån og Spar Bank på 25.000, der efterfølgende blev konverteret til et banklån på 36.000, som han som studerende ikke var i stand til at betale tilbage.

- Hans lån blev derfor sendt til advokat, hvilket i og for sig er ok.

36.000 er vokset til ufattelige 86000 på fire år

- Men nu hvor min søn er blevet mere moden (han er 24 år nu) og ansvarlig og forsøger at få sagen ud af verden, har de - både bank og advokat - på alle måder spændt ben for ham.

- De 25.000, der blev til 36.000, er nu derfor vokset til ufattelige 86.000. På fire år.

Klagede - men fik ikke medhold

Sådan indleder Lene, der er mor til Mathias på 24, et brev til nationen! om den måde hun og hendes søn bliver behandlet på af Lån & Spar bank. De to synes nemlig ikke, at en bank, der på overfladen ser pæn og redelig ud, kan tillade sig at lade en gæld eksplodere på den måde. Og de er heller ikke tilfredse med at Det finansielle Ankeklagenævn – som var mange måneder om at behandle deres klage – har givet banken ret.

Derfor vil de gerne høre, om du synes at den måde Lån og Spar har opført sig på er OK. Deres brev fortsætter således – bankens svar kan du læse nedenfor:

Banken har forsøgt at få mig til at betale min søns lån

- Lån og Spar har ikke ville lave en afdragsordning (vi har tilbudt dem 50.000 kr), og de har været komplet umulige at kommunikere med, da de lader være med at tage telefonen eller svare på mails.

- Ved henvendelse til banken, får man at vide, at man skal henvende sig til advokaten, og imens man således bliver sendt rundt i systemet, går tiden, og renterne vokser med en vanvittig fart.

- Nu fire år efter, er gælden som sagt vokset til mere end det dobbelte. Hvordan det er gået til, vil de ikke fortælle.

- En af deres medarbejdere har endda været så fræk at forsøge at afpresse mig til at betale lånet, selv om jeg ikke har været involveret i optagelsen af det eller kautioneret for det.



Synes ikke banken har nogen ære

- Det tjener bestemt ikke banken til ære, at de låner penge ud til en ung, ubemidlet person på hans glatte ansigt, afpresser moren og efterfølgende overdrager inddrivelsen til et advokatfirma, som trækker tiden ud og opkræver ågerrenter.

- En bank som Lån og Spar burde ikke eksistere i et civiliseret samfund, da deres metoder hører hjemme i en bananrepublik, skriver Lene, men i det svar som banken i dag har sendt til nationen!, så er der slet ikke noget galt i den måde de har opført sig på.

Generelt er det ærgerligt når låntager ikke betaler

- Hej. Tak for din henvendelse.

- Som du ved må jeg ikke udtale mig om enkelt sager. Derfor heller ikke om denne sag.



- Generelt er det altid ærgerligt, når en låntager ikke passer sine forpligtelser og vi ikke i fællesskab kan finde en løsning, så gælden bliver afviklet som aftalt.

- Udgifter til inkasso og den løbne rente tilskrivning øger naturligvis det man skylder.

Vi oplyser renten på hjemmesiden og i alle dokumenter

- Vores rente på lån og kreditter er tydeligt oplyst på alle dokumenter og på vores hjemmeside, også hvad det koster hvis man ikke betaler tilbage som aftalt, skriver Keld Thornæs, der er HR- & Kommunikationsdirektør i Lån & Spar, men hvad tænker du?