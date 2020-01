Mor straffet efter 'snyd med mandel'-opsang

- Jeg er blevet smidt ud af 'Hillerød skal være en hyggelig by'.

- Her er indlægget (som jeg også lagde i Sorøgruppen) om rislamande.

- Det blev slettet i Hillerødgruppen, fordi de anså det for provokerende.

Her er indlægget, som blev lagt på en anden bys Facebook-gruppe med succes.

En debat om administratorer

Sådan skriver Ida H til nationen! efter at hendes indlæg om mandelgavesnyd har kostet hende retten og muligheden for at skrive indlæg i Facebook-gruppen 'Hillerød skal være en hyggelig by':

- Man kunne altså godt tage en debat om administratorer og Facebook-grupper og censur i det nye år.

- Det kunne man godt, skriver Ida til nationen!, der derpå har spurgt en af hyggelige Hillerød-gruppens administratorer, om hvorfor Idas indlæg var for skrapt. Og det svar lyder således:

Flere medlemmer anmeldte opslaget

- Som defineret i gruppens regler så skal opslag i gruppen handle om Hillerød.

- Det gør dette opslag ikke og kombineret med flere medlems-anmeldelser af opslaget, blev det slettet, skriver administratoren til nationen! Hvad tænker du?