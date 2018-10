Mor til 17-årig hashryger: Overvejer at melde ham til politiet

- Der er desværre ikke nogen, der kan hjælpe en narkoman, der ikke selv vil hjælpes.

- Man kan råbe og skrige og være fortvivlet over det, men der er ikke noget at gøre.

Alle går ned pga narkomanen

- Det er ikke aldersafhængigt, så som forælder må man redde, hvad reddes kan.

- Dvs. en selv og resten af familien. Ellers går alle til grunde på grund af narkomanen.

Sådan skriver Amanda S i en kommentar til det nødråb en mor til en 17-årig dreng kom med i Fyens.dk i weekenden.

Mor råber om hjælp: Min 17-årige søn er blevet narkoman og ingen kan gøre noget

- Jeg har af og til lyst til at melde ham, hvis det er det, der endelig kan få ham noget hjælp, siger moren nemlig om sønnen, der ryger hash og lever af kopnudler og sover på sofaer rundt omkring hos vennerne på Fyn. Hendes problem er, at sønnen ikke har lyst til at gå i behandling - og ikke kan tvinges i behandling, da han er over 15 år

- Jeg forstår ikke, hvordan lovgivningen kan være sådan.

- Jeg forstår ikke, at man kan mene, at en 17-årig, der lever i en hashtåge, skulle være i stand til at træffe den slags beslutninger for sig selv, siger moren, der også får opbakning på avisens Facebook.

Man kan kun se passivt til

- Ja, det er meget trist - men er de over 15 år og hvis ikke de oprigtigt vil, så kan du kun se passivt til og håbe på det bedste og lad være med at bidrage økonomisk til det



- Det er misbrugerens eget ansvar og valg om de vil leve i det eller ej - hjælpen er der hvis de ønsker den, skriver Brian J., men hvad tænker du?