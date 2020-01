Mor til prutte-pige fik nej: Alle bliver jo drillet

- Fornavne må ikke vække anstød og må ikke kunne føre til ubehag for den, som skal bære navnet.

- Et alt for afvigende navn kan føre til ubehag, især når det handler om et barn, som ikke selv kan skifte eller ændre sit navn.

Man kan jo blive drillet for alt

Sådan skriver det svenske skattevæsen til en mor, der havde ansøgt om kalde sit barn Fisen (fisen, prutten red.).

Moderen er selv 35-år, og til avisen Aftonbladet fortæller hun at pigen, der skulle have haft Fisen som et af flere officielle fornavne, slap en del vind ud som spæd - og at babyen derfor var blevet kaldt 'lille fis'.

Vores lille fis - ikke vores lille svennson

- Man kan jo blive drillet for hvad som helst i dag.

- Også hvis man hedder noget helt almindelig svensson-agtigt, siger moderen til avisen og erklærer, at hun privat vil fortsætte med at kalde datteren for Fisen.

- Ja, det er klart, hun er jo vores lille fis, siger moderen, men hvad siger du og hvad er dit kælenavn - og tror du det ville godkendt i Danmark?