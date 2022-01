Mor til 'rødt' barn slår alarm

En skole i hovedstadsområdet har skrevet til forældrene i 1.a, at deres børn skal deles op engang imellem for at få trivsel, arbejdsglæde og ro. En mor synes det sender et helt forkert

- Jeg er imod, at de opdeler klassen på den her måde,

- Jeg synes at de fortæller vores børn, at der er gode børn, mindre gode børn – og dårlige børn, der ikke er gode nok.

- Mit barn er nu placeret i ’rød’ og da jeg spurgte, hvordan det var, svarede mit barn, at det havde han/hun det ikke godt med.

Sådan lyder de første sætninger i en mail nationen! har modtaget fra en forælder til et barn i 1. a på en skole i nærheden af København.

De fortæller jo reelt at børnene ikke er gode nok

Skolen har nemlig valgt at inddele klassens elever i farver, efter hvor gode de er til selvstændigt at løse, de opgaver skolen stiller. Og det betyder, at alle dem der, har det let i ef fag, skal være sammen, mens dem, der har det svært i faget, skal sidde sammen.

Mon ikke børnene overvejer om det nytter noget

Det synes forælderen ikke kan være rigtigt, og nationen! har derfor bedt skolens ledelse om at forklare, hvorfor det er nødvendigt at opdele eleverne i farver. Skolens svar kan du se nedenfor. Brevet fra forælderen fortsætter nemlig således:

- Hvor bliver rumligheden af, og den med at folkeskolen skal kunne modtage alle børn.

- De fortæller jo reelt børnene, at de ikke er gode nok som de er...

Når de allerede er delt op nu

- Det er helt forkert i min verden, og jeg tror at opdelingen får børnene i rød og gul zone til at overveje, om det nytter at gøre en indsats, når de allerede nu er delt op, skriver forælderen, og skolens ledelse - har med hjælp fra kommunens pressemedarbejder - sendt denne kommentar:

Undervisning skal ramme præcist

- I en folkeskoleklasse er der typisk en stor spredning på elevernes faglige kunnen, og det er derfor en meget benyttet metode i perioder at dele eleverne op i hold, for at give dem den undervisning, som mest præcist rammer netop deres niveau.

- På den måde har alle eleverne den bedste mulighed for at blive mødt og udvikle sig fagligt.

- Inddelingen i grupper gælder i øvrigt heller ikke hele dagen men kun i enkelte fag (halvanden time i sidste uge) og er helt i tråd med folkeskolens opgave om at undervise alle børn, på det niveau, de er, så de bliver passende udfordret og ingen keder sig.

Vi finder nogle nye navne - vi vil ikke støde

- Desuden kan eleverne være i forskellige grupper i forskellige fag.

- Et barn kan ex. være rigtig god til at arbejde selvstændigt i fx dansk, men har det måske sværere i matematik, eller omvendt, og det tager vi også højde for.

- Men vi ønsker naturligvis ikke at støde nogen, så nu finder skolen nogle nye navne til grupperne, skriver skolens ledelse, men hvad mener du?