Mor til skole: Erstat min datters telefon

Hvem har ansvaret for de telefoner, der bliver samlet sammen af lærere i danske skoler? En mor synes skolen burde betale for den iPhone hendes datter mistede i begyndelsen af december.

- Hej.

- Onsdag d. 1 december fik min datter stjålet sin mobiltelefon på sin skole.

- Hun går i 7. klasse.

- Der skete det, at læreren kom med telefonerne i mobilkurven, som havde været låst inde i et andet rum.

- Hun skal lige rydde op på sin plads, og da hun vil tage sin telefon er den væk.

Sagen er meldt til politiet.

Eleverne må jo ikke opbevare dem selv

Sådan lyder de første sætninger i et brev nationen! har modtaget fra en mor (nationen! kender naturligvis hendes navn) om den telefon hendes datter fik stjålet på den første december dag på Stege Skole. En telefon datteren købte brugt for 2600 kr i sommer, men som altså nu er væk. Mor og datter troede i første omgang, at telefon-tyvene bare var nogen, der ville drille, og regnede derfor med at den ville blive afleveret tilbage. Men den kom ikke. Hendes brev – som nationen! har bedt Stege Skole om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Ledelsen informerer mig at de ikke er ansvarlige, trods at telefonen har været i deres varetægt. Det er jo for dårligt, når eleverne ikke har lov til at opbevare telefonen selv.

- Min selvrisiko er på over 2000 kr, så der er ikke meget at hente.

Nu kan eleverne beskylde hinanden

- Der er tale om en iPhone 8 som hun havde købt i sommers. Tyveriet er politianmeldt.

- Det er jo en meget ærgerlig situation hvor elever pludselig kan begynde at beskylder hinanden for tyveri, hvilket skaber mistillid både mellem elever og mellem forældre.

- Og skolen har ikke været specielt interesseret i at løse problemet, selvom telefonen var i deres varetægt, skiver moderen, og nationen! har spurgt Stege Skole, hvad de selv synes om situationen – og om de vil ændre noget i deres telefon-opbevaringsrutiner.

Brandærgerligt

Og det svarer skolens leder - uden at kommentere den konkrete sag - på sådan her:

- Når en elev har en mobiltelefon med i skole, og der sker noget med den, bliver eleven altid virkelig ked af det – den er dyr og dyrebar – og det er trist og brandærgerligt, når noget, man er glad for, går i stykker eller forsvinder.

- Det har jeg den største forståelse for.

Men det er en sag for elevens forsikring

- Men som skole betragter vi det som en helt almindelig forsikringssag; mobilen er elevens ejendel, og det er forældrenes ansvar at sende dyre artikler med deres børn i skole og forældrenes ansvar at være selvforsikrede i forhold til de ting, som deres børn har og medbringer i skolen.

- I sager, hvor skole og forældre er uenige om ansvarsforholdet, kan vi som skole søge råd og vejledning hos kommunens jurister.

- Når vi som skole samler mobiltelefoner ind i begyndelsen af en skoledag, så er det et pædagogisk greb for at skabe ro og opmærksomhed i klasserummet.

- Det svarer til, at eleverne har deres telefoner liggende i tasken.

- Det er meget almindeligt, at man i udskolingen på Møn skole afleverer sin mobil i en kasse, som læreren efterfølgende låser inde.

Vi kan nok blive lidt mere tydelige

- Men hvis man som elev modsætter sig at aflevere, så har vi som skole ingen hjemmel til at håndhæve, at mobilen skal afleveres, men så skal eleven have mobiltelefonen i tasken. Oplever vi, at mobilen er distraherende for eleven alligevel, må vi have en snak med eleven og forældrene om, hvordan det kan blive bedre – evt. ved at lade mobiltelefonen blive hjemme.

- Når du spørger, om den aktuelle sag giver anledning til ændring af praksis, så er svaret umiddelbart nej, og dog kan vi blive bedre til at kommunikere, at det at inddrage mobiltelefonerne er et pædagogisk greb, og at mobilerne – ligesom jakker, skoletasker og andre personlige ejendele – er forældrenes ansvar.

- Det kan vi både tage op i skolebestyrelsen og indarbejde i vores princip for brug af devices på Møn skole, som skolebestyrelsen af udarbejdet, og vi kan blive tydelige om det på forældremøder på mellemtrin og i udskoling, skriver lederen, men hvad tænker du?