Mor til tre: Morgenmads-skandale

Under corona fandt pædagogerne ud af, at de mere tid til at tage godt imod børnene og give dem den bedste start på dagen, når de ikke skulle organisere og servere morgenmad, rydde af bordet osv. Men nu er corona jo slut, raser Nadia.

- Hej.

- Jeg er jeg mor til 3 børn i Gredstedbro, Esbjerg kommune.

- Sia er 2 år, Malik er 5 år og Melanie er 9 år.

- De er tre forskellige steder i dagtilbud. 1 i dagpleje, 1 i børnehaven og 1 i SFO.

- Men børnehaven er det eneste tilbud, der ikke serverer morgenmad for børnene igen - efter at restriktionerne er ophørt.

Vred mor: Pædagoger vil ikke lave æblebåde

Før fik de - nu får de intet

Sådan skriver Nadia S. til nationen! om den i hendes øje skandaløse situation hun står i med to børn, der får morgenmad – og et barn, der ikke får morgenmad. Nadia er uddannet social og sundhedshjælper, og arbejder i Esbjerg kommunes hjemmepleje, og hendes morgener ville nemlig være en del mere overskuelige, hvis hun ikke skulle tænke på at give Malik morgenmad med. Hendes brev – som nationen! har bedt Esbjerg Kommune kommentere – fortsætter nemlig således:

Så forarget

- Børnene i børnehaven skal selv medbringe morgenmad, som de 2 pædagoger så sidder og kigger på, at de spiser.

- De får intet fra institutionen – det gjorde de inden corona - og de har ikke reguleret i prisen.

- Jeg er så forarget over, at de for længst er startet i SFO’en med morgenmad, mens de børnehaven – efter min opfattelse – ’ikke gider’, skriver Nadia, og nationen! har derfor bedt Esbjerg Kommune svare på, hvorfor SFO-pædagoger må servere morgenmad, mens børnehavepædagogerne ikke må. Og om forældrene kan se frem til at få nogle penge retur, for den morgenmad, de nu selv skal betale.

Pædagoger har nu mere tid til pædagogiske aktiviteter

Og det svarer Mette Lindkær, områdechef for Børn & Kultur i Esbjerg Kommune, på sådan her:

- I tiden med coronarestriktioner oplevede daginstitutionerne, at der var mere ro og nærvær om morgenen, når børnene spiste morgenmad, som de havde med hjemmefra.

- Det gav personalet mere tid til at tage godt imod børnene og give dem den bedste start på dagen, fordi de ikke skulle organisere og servere morgenmad, rydde af bordet osv.

- Det gav altså mere tid til pædagogiske aktiviteter i stedet for praktiske opgaver.

Forældrene fik det at vide i juni

- Derfor har forældrebestyrelsen sammen med daginstitutionerne i Ribe Området, som Børnegården Gredstedbro er en del af, besluttet at fortsætte ordningen, så børnene også fremover spiser morgenmad hjemmefra eller selv tager morgenmad med i daginstitutionen.

- Det orienterede bestyrelsen forældrene om på Aula i juni.

- I Esbjerg Kommune er måltider ikke en del af forældrebetalingen for en plads i en daginstitution.

Og det er også ændret andre steder

- Der er forældrebetalte frokostordninger i de institutioner, hvor forældrene har valgt det, men ordningerne indeholder ikke morgenmad.

- Nogle steder er der i praksis blevet tilbudt morgenmad, men det er der flere steder blevet ændret på af samme grunde som i Børnegården Gredstedbro og de andre daginstitutioner i Ribe Området, skriver områdechefen, men hvad tænker du? Og kan du den mor, der for to måneder siden klagede over, at hendes barns pædagoger ikke vil bruge tid på at skære æbler ud mere?