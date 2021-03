Mor til varm to-årig: Hvad gør man?

- Det startede med at mit barn var lidt sløv og fik feber i fredags.

- Feberen kom op og op og jeg ringer til lægevagten for at høre, om de ikke kan kigge/lytte til mit barn, inden jeg begynder at proppe ham med panodil.

- Vagtlægen vejleder mig i, at mit barn først skal have en negativ corona-test, før de kan tage ham ind.

Panodil plejer at hjælpe

- Og at jeg skal forsøge med Panodil, da det plejer at hjælpe, når de er så små.

- Mit barn får så Panodil hver sjette time og feberen bliver ved med at stige op til de 39 grader på anden dagen.

- Det samme sker på tredje dagen (søndag)) og så bliver jeg bekymret for at Panodil ikke er nok.

Nu bliver jeg lidt irriteret

Sådan lyder de første linjer i et længere brev nationen! har modtaget fra en mor til en dreng på to år - en mor, der synes at det er barske tider at være mor i.

For den tryghed, forældre plejer at få, når en lægeuddannet person 'lige' kan kaste et blik på et barn og sige 'det er helt normalt', er nemlig væk for tiden. Og det synes hun er svært at acceptere.

Så svært, at hun gerne vil høre, om der er andre, der sidder med samme tanker og følelser. Hendes brev, som du derfor meget gerne må dele. så det kommer bredt ud til folk med små børn, fortsætter nemlig således:

Så længe corona er her skal de gennem en test

- Jeg ringer så til vagtlægen - igen - og insisterer på, at mit barn skal tjekkes, da han næsten ikke spiser eller drikker noget.

- Vagtlægen anbefaler igen, at jeg skal lave en test før vi kan komme ind.

- Jeg bliver nu lidt irriteret og spørger lægen, 'hvor længe det vil tage for, at vores børn kan komme helt almindeligt ind til lægevagten, og bare lige blive kigget på/ lyttet på, ligesom i 'gamle dage' før corona'?

- Og lægen fortæller mig, at 'så længe corona er her, så skal de igennem en test først, dog anbefaler vi ikke at små børn bliver testet'.

Hvad skal jeg stille op?

- Jeg bliver nu helt paf, og ved ikke hvad jeg så skal stille op, og spørger hvornår man så kan komme til lægen? Svaret lyder:

- 'Når barnet har vejrtrækningsproblemer eller er meget sløv, så skal man på skadestuen'.

- Jeg kan som mor slet ikke forstå, at det skal komme helt dertil og at vi ikke længere kan komme helt almindeligt til lægen eller lægevagten.

- Vores børn kan ikke blive tjekket, hvis de har ørebetændelse, maveinfektion, halsbetændelse, eller andre infektioner som før corona og dette er vildt bekymrende, kun med en negativ test, som faktisk ikke anbefales, at man tager på børn.

Jeg forstår intet

- Jeg forstår virkelig intet.

- Det kan blive meget farligt for børnene, at have en infektion i kroppen, og det ved vi, også selvom vi ikke er læger, skriver moderen, der kan fortælle, at barnet 'gudskelov har barn det godt nu'.

Moderen håber, at der snarest bliver åbnet klinikker/steder med læger, der kan tage imod børn, der 'lige skal kigges på' - børn der ikke er så syge, at de skal udsætte for at blive testet. Og at de klinikker/steder f.ex kunne bemandes med læger, der havde modtaget vaccine/havde været smitter - men hvad tænker du?