Mor troede hun var smart og skiftede datters adresse: Endte med selv at blive snydt

- Hej.

- Pga af dårlig skole valgte jeg i samråd med min datters far for nogle år siden at lave et skoleskifte.

- Min datter fik adresse hos far, da han bor i den gode skoles distrikt. Det blev vi nødt til, fordi var for mange børn i klassen på den skole, vi gerne ville have vores datter skulle gå på.

- Datteren kom så på den nye skole, og aftalen med far var så, at adressen skulle retur til mig 14 dage efter dette. Men det kom den ikke.

Så blev jeg helt desperat

Sådan indleder Julie, der er mor til en 10-årig pige, et brev til Ekstra Bladet, om den helt umulige situation hun og datteren er havnet i. Julie – som ikke optræder med sit eget navn af hensyn til myndighedernes behandling af sagen – er en af de mange tusinde forældre, der føler, at det system, der skal sikre at børn med forældre, der ikke kan enes, får et godt liv, svigter.

Ved ikke hvad jeg skal gøre - hjælp mig

Og hun er så desperat, at hun gerne vil bede om, at du læser hendes brev, og derefter kommer med et råd. Brevet – som du også meget gerne må dele på Facebook – fortsætter nemlig således:

- Da det gik op for mig, at far ikke ville skifte adressen tilbage til mig, blev jeg helt desperat.

Og efter 6 måneder var far hendes 'vante omgivelser'

- Jeg tog kontakt til statsforvaltningen, som sendte sagen videre i retten, og efter 6 måneders ventetid besluttede de så, at adressen skulle blive ved far, da det nu var hendes ’vante omgivelser’, og fordi hendes skole og venner var tæt på.

- Det er snart 2 år siden og jeg kæmper stadig med at få adressen tilbage.

- I mellemtiden er mit liv som mor blevet et helvede.

- Jeg ser min datter 3 dage, men så skal hun tilbage til sin far i 11 dage, og jeg kan ikke nå at 'reparere' hende i den tid jeg har hende. Det liv hun lever hos sin far, er nemlig ikke rart.

Slik i underbukserne

- Vores datter stikker nu af flere gange om ugen og løber hjem til mig og er ked af det. De fleste gange følger jeg hende tilbage, men hun siger at far er grim og klam.

- Hun siger også, at hun kun må få slik, hvis hun tager det fra hans underbukser(!).

- Og da jeg hentede hende sidste gang, var hun møgked af det, og fortalte, at far har sparket og slået og hevet i hendes øre..!

- Kommunen har undervejs tilbudt os skilsmisseterapi, og det ville jeg mega gerne, hvis der kunne gøre noget bedre.

Kommunen giver ham så mange chancer

- Her dukkede far op 1 dag og kom oven i købet 30 min for sent. De sidste 7 gange dukkede han ikke op. Kommunen lod ham slippe med en løftet pegefinger.

- Jeg har snakket og skrevet med Ankestyrelsen, som ikke kan gøre noget.

- Og kommunen siger, at det eneste de kan gøre er at anbringe hende i en plejefamilie.

- WHAT.

- Hvorfor ik’ bare sende hende hjem til mor, hvor hun ønsker at være, hvor hun får omsorg, kærlighed, rent tøj på kroppen, kommer i bad og kan få en opvækst uden ballade, skrig og vold, skriver Julie, der gerne vil høre, om der er nogen, der kan give hende et godt råd.