Mor truede med at brænde kommunen ned

Kaja er meldt til politiet, da hun blev så frustreret over manglende hjælp til hendes 12-årige hjerneskadede søn, at hun lagde en barsk telefonbesked til kommunen

- Hej.

- Vi er Kaja 44 år, folkeskolelærer, og Svenne 45 år, elektriker. Vi bor i Sakskøbing på en hobbygård.

- Vi har 2 børn, en datter på 20 og en søn med hjerneskade og CP (spastisk lammelse) på 12.

Har ikke været i skole siden oktober

- Vores søn har gået i folkeskole med 30 timers personlig assistance. Der har været 9 forskellige personlige assistenter personer på 2 år, og drengen er blevet syg af de mange skift. Han har haft skolevægring siden okt. 2021.

- Så lige nu får søn sygeundervisning 10 timer ugentligt online. Her har han også brug for personlig assistance.

- Kaja, mor, bliver kompenseret for 27 timer i tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen/systemet siger jeg kan arbejde 10 timer ugentligt.

- Men hvem skal så være hjemme hos søn?

Der er ikke noget skoletilbud

Sådan indleder et forældrepar på Lolland et desperat brev til nationen! om den hjælp, de får fra Guldborgsund Kommune – og den hjælp, der mener de har brug for.

Kaja har vinteren og foråret igennem forsøgt at forklare kommunen, at der er et hul regnestykket på ti timer hver uge.

Men det har ikke virket.

28. februar 2022 fik hun en telefonpasser i kommunen til at lægge en besked til de ansvarlige. Og så endda en barsk en af slagsen:

’Hvis der ikke snart er nogen, der kontakter mig, brænder jeg kommunen ned’, lød det.

Nu er Kaja politianmeldt – og sønnen har stadig ikke fået hjælp i de ti timer.

Forældrene brev – som nationen! har bedt Guldborgsund svare på – fortsætter derfor således:

Kan I forstå, at forældre bliver frustrerede?

- Det, vi vil have, er et skoletilbud, der matcher til vores søn.

- Og Kaja, mor, vil kompenseres 37 timer i tabt arbejdsfortjeneste, så hun kan være personlig assistent.

- Eller have at der kommer en voksen hjem og giver vores søn personlig assistance, så mor kan arbejde, skriver forældrene.

nationen! har spurgt kommunen, om de godt kan forstå, at forældre bliver frustrerede, og hvorfor de bruger ressourcer på en politianmeldelse – og hvem de mener skal være hjemme hos sønnen, i de ti timer mor arbejder.

Og kommunen – der har set at forældrene har givet tilladelse til, at de udtaler sig om sønnen til nationen! - har sendt dette svar:

Ja, men der er mange forhold at tage hensyn til

- Vi udtaler os ikke i konkrete sager – fuldmagt eller ej – af hensyn til alle parter i en sag - børn som voksne.

- Helt generelt kan jeg sige, at jeg til fulde forstår de udfordringer, der kan følge med at være forældre til et barn med handicap.

- Der er mange forhold, der skal tages hensyn til, og vi forsøger altid inden for vores rammer og ressourcer at hjælpe både børn og voksne bedst muligt ud fra en vurdering af den enkelte families behov.

Trusler om vold bliver altid anmeldt

- I midten af juni måned indgik vi således også en fornyet aftale med familien her i forhold til deres støttebehov.

- I forhold til spørgsmålet om anmeldelse af vold eller trusler om vold har vi i kommunen en nultolerance. Derfor anmeldes alle forhold, skriver Anja Sigvard Stensgard, leder af Børn og Familie i Guldborgsund, men hvad tænker du?