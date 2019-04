Mor vækker vild forældre-vrede: Derfor spiser jeg min datters påskeæg

En mor ramte tilsyneladende lige ned i en forældre-nerve med sin historie, som hun op til påske-weekend delte på mor-sitet Mumsnet.

Her forklarer hun, at hendes treårige datter, 'DD' har fået syv chokoladepåskeæg i forskellige størrelser i løbet af påsken. Altså ud over det slik og chokolade, man kan finde inde i æggene.

Vil selv spise datters chokolade

I denne weekend skal hun besøge sin far, og også hos dén side af familien vil hun uden tvivl blive begavet med mindst lige så meget slik og chokolade, hvoraf det, hun ikke når at spise, vil komme med hjem til moderen efter weekenden.

'Men jeg synes, at 13-15 æg er for meget for sådan et lille barn, skriver moderen, der på Mumsnet har givet sig selv navnet 'ChocolateEverywhere'.

Derfor vil hun spise de største af datterens påskeæg og blot efterlade slik-pakkerne og chokoladen, der fulgte med. Noget af det, skriver hun, vil hun smelte og bage kager med, så på den måde vil datteren alligevel få det at smage.

'Jeg har ingen påskeæg, så jeg føler, det kun er fair, at min DD deler', skriver moderen.

Kunne aldrig finde på det

Den holdning er det dog langt fra alle brugerne af den engelsksprogede mor-side, som deler.

'Jeg kunne aldrig finde på at spise min lille drengs påskechokolader - de er købt til ham som gave fra familie og venner, og det er ham, der skal spise dem, ikke mig. Hvis jeg ville have nogle, ville jeg bare købe mine egne', skriver en bruger, der også som mange andre i tråden pointerer, at det meste chokolade jo kan holde sig ret længe.

'Jeg ville ikke gøre det. Chokolade bliver ikke for gammelt i køleskabet', stemmer en anden uenig forælder i.

Flere af forældrene i tråden foreslår, at hvis moren gerne vil have, at 'DD' deler sine påskeæg, så bør hun gøre 'det rigtige' og bede hende om at dele dem. Desuden lyder et af forslagene, at hun eventuelt kan give påskeæggene væk til en velgørende organisation - forudsat at datteren ikke selv er klar over, hvor mange hun har, og derfor ikke vil opdage, at nogle af dem forsvinder.