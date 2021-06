Mormors fede tissemyre-ferie

DanCenter mener, at sommerhuskunder skal acceptere insekter - men hvor mange tissemyrer er for mange?

- Vores sommerferie startede lørdag d. 5-6/2021.

- Vi ankom til sommerhuset, og gennemgik lige huset inden vi skulle pakke ud.

- Men vi var noget i chok, for der var tissermyrer mange steder i huset.

- De kravlede på væggen, under dynerne, og da vi hev de sorte plast-dækservietter ud, myldrede myrerne rundt og ned på gulvet.

- Selv på spisebord kravlede der myrer.

Prøv med myrelokkemiddel

Sådan indleder Grethe og Kimi S et brev om at glæde sig til en ferie efter et barsk år med corona-restriktioner – og så blive dybt skuffet, over det hus man skulle bo i tre uger. For Grethe, hendes datter Kimi og de tre børn, brød sig på ingen måde om at holde ferie i tre uger med en hel hær af tissemyrer – og da de bad udlejningsfirmaet om hjælp, blev de endnu mere skuffede. Kimis brev – som Dancenter kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Ku' komme mandag

- Vi ringede så til Dancenter, som mente, at vi bare kunne køre ned og købe myrelokkemiddel.

- Øh, ja, det kunne vi, men vi stod altså 2 voksne og 3 børn, der havde glædet os til ferie efter et corona-år.

- Ingen af dem vi talte med kunne hjælpe os før om mandagen, og de kunne heller ikke hjælpe med indlogering et andet sted, så vi måtte jo bare køre hjem igen.

- Det kalder jeg mors fede ferie.

- Og da jeg ringede til Dancenter i København mandag d. 7-6/2021, og bad jeg om at få vores kr 7000 retur, sagde de at ville kigge på det, og at vi BARE kunne køre tilbage til Juelsminde, da huset var vores,

Man kan ikke bare køre 160 kilometer

- Men nu havde vi altså kørt 2x160km, så tror de man så BARE kører derop igen.

- Dancenter tilbyder os nu kr 345 + 700 som et tilgodebevis, men ’NEJ VI VIL HAVE VORES KR 7000 RETUR.

- Vi er de mest skuffede mennesker lige nu.

- Så det var vores ferie i året 2021, skriver Grethe og Kimi og nationen! har spurgt Dancenter, om de selv synes man kan holde ferie i et sommerhus, der er fyldt med myrer – og om de står fast på, at familien ’kun’ får 1050 kr.

Tilbød servicemand

Og det vil DanCenters drift- og servicechef Kaye Rosengaard gerne svare på:

- Alle vores gæster bliver ved booking gjort opmærksom på vores leje-ABC, som oplyser, at der kan være insekter og lignende i og omkring vores ferieboliger, eftersom husene er placeret i den frie natur.

- Når det er sagt, er det naturligvis beklageligt, at gæsterne har haft denne oplevelse i et af vores feriehuse.

Og slutrengøring

- Vi bestræber os altid på at opretholde et højt service- og kvalitetsniveau, og det har også været tilfældet i denne sag, hvor vi har tilbudt afhjælpning i form af en servicemand samt efterfølgende slutrengøring, skriver DanCenter, men hvad tænker du?