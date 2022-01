Mors pcr-mareridt: Datter har 39,8

Hvor længe skal en otteårig vente på at kunne komme til lægen, spørger Christine, der synes, pcr-kravet er alt for skrapt

- Min datter fik ondt i halsen og maven i lørdags. Hun havde også let feber.

- Jeg hjemmetester for lige at tjekke, den er negativ, men i løbet af dagen og ud på aftenen ryger temperaturen op og lander tæt på de 40.

- Vi tager dog natten stille og roligt, men søndag er der stadig ondt i halsen, da hun vågner.

- Hun har 38,3, men der går ikke længe, så stiger den, og hun kaster også op.

Vagtlægen: Du kan få et hurtigt svar

- Kl. 13.20 ringer jeg til vagtlægen, for jeg har en mistanke om, at en læge ikke vil tilse hende uden negativ pcr test.

- Jeg får mulighed for at få hende testet og vil - efter omstændighederne - få et svar på testen før andre.

- Fedt, tænker jeg.

Afsted til pcr med 39,5 i feber

Sådan indleder Christine B. et brev til nationen! om at være mor til en syg datter – og føle sig helt fortabt. Hun synes nemlig, at corona får lov til at overskygge almindelige sygdomme – og hun synes, der skal fokus på problemet, da hun ved, at hun ikke er den eneste forælder, der synes, børnene lider. Hendes brev fortsætter nemlig således:

- Kl. 14 tvinger jeg min datter ud i bilen med 39,5 i feber og tager turen ind til pcr-test.

- Vi ved alle, at det ikke er sjovt, når man skal have noget ned i halsen, når man har ondt i den, så forestil dig, hvordan man overbeviser sin otteårige datter?

- Fordi lægen vil ikke se dig, før vi får en negativ coronatest, så please åbn munden.

William møgsyg: Lægen sagde smut

- Jeg spørger den søde poder hvornår kan vi forvente svar? Inden for 16 timer???????

- OMG. Hvad fanden er er det for et system, vi er endt i?

I har haft to år - lav et system, der virker

- Nu sidder jeg så her i min sofa med en datter, der har 39,8 i feber og er megadårlig, men jeg skal vente på et svar, før jeg kan finde ud af, om min datter evt. har en bakterie, som kræver pencilin.

- Hvordan kan man efter to år med corona ikke have et bedre system for børn eller voksne, der er syge, som evt. kan få hjælp hurtigt, skriver Christine, men hvad er din oplevelse?