Muhammed: Det er et problem

Center for Muslimers Rettigheder i Danmark (CEDA) oplever i stigende grad, at muslimers religion omdannes til at være et ’særhensyn’, skriver Muhammed, der ikke kan forstå, at der skal være folkeskole-eksamen samtidig med at der er Eid.

- Det er i sagens kerne et demokratisk problem, når samfundets institutioner ikke reflekterer over borgerne og deres værdier.

- Muslimer i Danmark har lige så stor ret til at efterspørge ligeværdige rettigheder og respekt på lige fod med alle andre borgere i samfundet.

Tage højde for behov - uanset religion

- Det burde derfor i princippet ikke være muslimske studerende eller oprørte lærere, der protesterer mod den manglende forståelse og respekt fra Uddannelsesministeriet.

- Men Uddannelsesministeriet, der i stedet tager højde for de studerendes behov - uanset religion og hudfarve.

Sådan skriver Muhammed E.S, der er forperson for CEDA (Center for Muslimers Rettigheder i Danmark) til nationen! om de afsluttende folkeskoleeksamener, der skal foregå på mandag og tirsdag – samtidig med at muslimernes ramadan-slutter med den store Eid-fest.

En skolelærer skrev om problemet på Folkeskolen.dk, og kaldte det ’usympatisk’, at eksamenskalenderen ikke tog hensyn til muslimer. Men mange – også muslimer – mener IKKE, der skal tages hensyn. En af dem, Hilal K, skrev f.ex således på Ekstrabladets Facebook-profil:

'Man kan sagtens gå til eksamen når man faster, lige så vel som man kan arbejde. Jeg er nu også ret sikker på at næsten alle muslimske 9. klasses elever ikke gør det til et problem. For enten så faster de eller lader vær'.'

En anden – Rafika E, en muslimsk mor til en pige der skal op den dag – skrev sådan her:

'Det er Eid søndag eller mandag og nej de muslimske elever overlever nok en eksamen den dag. Ingen muslimske elever har klaget over det, Ekstra Bladet! Vi tar den med en stiv arm.'

Politikerne taler om særhensyn hele tiden

Og selv om Muhammed godt forstår, at nogle muslimske borgere tænker, at der ikke behøves at tage hensyn til dem længere, fordi politikere i en årrække har kimet muslimerne ned for at kræve ’særhensyn’, så mener han at samfundet/Uddannelsesministeriet i den her sag sagtens kunne have vist muslimerne den respekt, som enhver borger eller minoritetsgruppe naturligt bør kunne forvente i samfundet.

Hans brev fortsætter derfor således:

- Men.

- Det handler egentlig ikke så meget om, at nogle muslimer har det fint med, at man sætter eksamen på samme tid som en af de muslimske helligdage.

- Vores politikere og institutioner bør se de dansk muslimske studerendes behov som ligeværdige med alle andres.

Men det er dag mange vil bruge med familien

- Det kan være enkelte muslimske studerende ikke har noget imod at tage til eksamen på samme tid med Eid, ligesom enkelte majoritetsborgere måske ikke har noget imod at have en eksamen over påskedagene.

- Men man tager stadig det hensyn, at det er en dag mange vil bruge med familien, og derfor har fri.

- Jeg vil ikke sige det gøres med ond tro - det håber jeg ihvertfald ikke. Men det er desværre en voksende tendens vi ser i vores samfund.

- Man glemmer måske lidt, at danske muslimer ikke bare har lige så meget ret til at præge samfundet og dets institutioner som majoritetsdanskeren, men vi er som samfund også forpligtede til at sikre, at minoriteter har ligeværdige rettigheder og respekt.

Minoritetsborgeres rettigheder bliver begrænset

- Det kom forleden frem, at fastfoodkæden Mcdonald's har forbudt sin medarbejder at bede i arbejdstiden.

- Selvom omstændighederne kan diskuteres, så er sagen i dens kerne et eksempel på, hvordan minoritetsborgeres rettigheder bliver begrænset. Hvilket vi får henvendelser om, også finder sted i andre arbejdspladser.

- Vi ser også, at gymnasier specifikt har reglementer for at forbyde og sanktionere studerende, der vil bede i skolen.

Det er med til retfærdiggøre had

- Danske muslimer oplever altså grad for grad, at det at udleve deres religion omdannes til at være et ’særhensyn’ og derved problematiseres deres religiøse identitet alene fordi de har en anden religion og levemåde end majoritetsbefolkningen.

- Dette er desværre et tegn på, at muslimske borgere ikke rigtigt anses for at være ligeværdige borgere i samfundet.

- Hvilket vores politikere bør tage dybt alvorligt, da det er med til at dæmonisere danske muslimer og derved er med til at retfærdiggøre hadforbrydelser og diskrimination.

Og kan forhindre muslimske borgere i at bidrage mere

- Og ikke mindst kan det være med til at forhindre muslimske borgere i at bidrage i større grad til samfundet, da de kan føle sig nødsaget til at vælge mellem studiet og karrieren eller deres tro, skriver Muhammed, men hvad tænker du?