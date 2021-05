Muhammed jubler: Kæmpekø til eid-hjælp

Fedt at alle - uanset tro, hudfarve, etnicitet - kom. Som samfund står vi stærkest, når vi viser, at vi gerne vil hinanden, lyder det fra Muhammed K, der sammen med foreningen Spejlet delte eid-hjælp ud i Rødovre i går

- Så kom vi igennem det.

- Flere hundrede borgere kiggede forbi.

- Borgmesteren for Rødovre Kommune Britt Jensen, Kristian Hegaard (folketingsmedlem) kom begge og hjalp med at dele gaver ud.

- Vi havde samlet sponsorater for ca. 60.000 kr.

Sådan skriver Muhammed K i dag til nationen! om den eid-hjælp han og de unge muslimer i Rødovre-foreningen Spejlet delte ud til byens mindrebemidlede børnefamilier i går. Hjælp, der bla. bestod af madvarer og tøj - doneret af virksomheder.

Det er vores pligt som unge danske muslimer

Foreningen Spejlet vil gerne vise samfundet, at man godt kan hjælpe hinanden ved forskellige højtider - også selvom man ikke fejrer det selv. Og nu hvor muslimerne skal fejre afslutningen af ramadanen, eid, på onsdag, ville de sende et positivt signal:

- Som unge danske muslimer er det vores pligt og opgave at påtage os dette ansvar, og vi har vist dette i forbindelse med julen, hvor der blev uddelt gaver til 70 familier eller ca. 200 mennesker.

Fordomme skal bryde og hjerterne mødes

- Nu holder muslimerne i Danmark ramadan, og afslutningen fejres med god mad og gaver til børnene.

- Det ønsker vi i Spejlet at fejre sammen med alle børnefamilier - uanset om man fejrer det eller ej - således at fordomme kan brydes og hjerterne mødes, skrev Muhammed K forud for uddelingen, der altså foregik i går.