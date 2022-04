Muhammed til Mette F.: Mangler respekt

Det har skabt en røre blandt danske muslimer, at statsministeren ikke har lykønsket landets muslimer under deres hellige måned, skriver Muhammed fra Center for Muslimers Rettigheder i Danmark

- Siden d. 1 april har det være Ramadan, hvor muslimer rundt omkring i verden faster fra daggry til solnedgang..

- Men.

- Det har skabt en røre blandt danske muslimer, at statsministeren - og stort set alle andre politiske partiledere - ikke har lykønsket landets muslimer under deres hellige måned.

- Forventningen kommer nok ud fra tidligere statsministres traditioner (bl.a. Løkke), der ønskede muslimerne Glædelig Ramadan.

Ramadan-middag i det Hvide Hus

Sådan indleder Muhammed E.S, der er forperson for CEDA (Center for Muslimers Rettigheder i Danmark) et brev til nationen! om respekt, Ramadan – og Mette Frederiksens måde at være statsminister på.

Muhammed var også ude efter Frederiksen i forbindelse med ramadan’en i 2020 (https://ekstrabladet.dk/nationen/muhammeds-fornemmelse-mette-f.-for-fin-til-at-tale-med-muslimer/8102968) og nu vil han gerne have nationens! hjælpe til at få et svar fra statsministeren. Hans brev – som er sendt til statsministeriet med et par spørgsmål – fortsætter nemlig således:

- Jacinda Ardern fra New Zealand og Justin Trudeau i Canada har gjort det til tradition at lykønske deres muslimske borgere med en tale til befolkningen. FNs generalsekretær bruger anledningen til at kalde til samlende og positive initiativer i verden.

- Der er f.eks. ramadanmiddage i Det Hvide Hus, hvor den siddende præsident inviterer prominente muslimer, for at fejre den hellige måned, og mødes med dem og for at høre om deres bekymringer samt udfordringer.

- Det kunne vores folkevalgte måske godt få lidt inspiration af, siden vores folketingspolitikere alt for ofte virker meget isoleret fra de danske muslimer, og minoriteter generelt.

- I Danmark er vandene selvfølgelig delt blandt mange muslimer, da nogle nok alligevel vil se mistroisk på en lykønskning fra dansk side, da regeringens politik indeholder en del diskriminerende politikker rettet imod minoriteter - herunder specifikt muslimer.

- Men også på grund af sidste år, hvor der faktisk kom en lykønskning, dog af integrationsministeren, som var nedladende og indeholdte en løftet pegefinger imod de danske muslimer.

- Men på samme tid er der bred enighed om, at den manglende lykønskning er et tegn på manglende respekt og ikke mindst anerkendelse af de danske muslimer for at være på lige fod med alle andre borgere i vores samfund.

- Vores politikere har i årevis talt om at muslimer skal integrere sig i samfundet, og undersøgelser viser, at det aldrig har gået bedre, men det er måske nu også lidt på tide, at de folkevalgte integrerer sig mere til det virkelige samfund, og opfører sig som folkevalgte også overfor de danske muslimer. Både i symbolske hilsner, men også i udformningen af politik.

- Det er derfor meget bekymrende, at statsministeren ikke ser ud til at være eller måske vil være statsminister for alle danskere, skriver Muhammed, og nationen! har spurgt Statsministeriet om der er planer fra statsministerens side om at lykønske muslimerne med ramadan. Og hvad hun siger til, at nogen muslimer er frustrerede allerede nu, over en manglende hilsen.

Statsministeriet har ikke haft tid til at svare, men har dog sendt link til Mette Frederiksens Eid-hilsen fra sidste år. Eid er afslutningen på ramadanen: