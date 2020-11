'Mundbind eller forsvind'

- Fredag d. 30.10 kl. ca. 16.30 var jeg på Vollsmose Torv for at handle.

- Her blev jeg mødt af en vagt, der bad mig tage mundbind på eller forlade centeret.

- Jeg gjorde så opmærksom på, at jeg er fritaget fra at bære mundbind eller visir, som jeg da også har en stor og synlig badge på, der fortæller.

- Men vagten var ikke lydhør overfor mine argumenter og blev meget ubehagelig og sagde bla. at lovgivningen ikke gjaldt i centeret da det er privat område.

Jeg siger jeg ikke er omfatter af mundbindskravet

- En anden vagt dukker op og bakker kollegaen op.

- Jeg forsøger fortsat at argumentere for, at jeg har ret til at handle i centeret, da jeg ikke er omfattet af mundbindskravet og vagt nr. 2 ringer til centerchefen, som bakker vagternes forklaring op, om at der ikke er nogen undtagelser på Vollsmose Torv.

- Herefter forlader jeg centeret.

Selv om jeg gerne ville

Sådan indleder Thomas D et brev til nationen! om at være en af de anslået 100.000 danskere, der ikke kan bære mundbind. Og føle sig uretfærdigt, forkert og voldsomt behandlet, fordi sundhedsstyrelsens retningslinjer meget klart angiver, at man IKKE må nægte borgere, der ikke kan bruge mundbind, adgang.

Thomas er sikker på at han ikke er den eneste, der har haft en grim oplevelse, og derfor vil han gerne have fokus på problemet. Hans brev – som chefen for Vollsmosecenteret svarer på nedenfor – fortsætter derfor således:

Fritaget for mundbind: Daniel fik godt råd

Og en lægeerklaring koster 500 kr

- Vagterne var generelt meget ubehagelige og sagde at enhver jo kunne påstå, at de ikke skulle have mundbind på.

- Der er intet jeg hellere ville end at kunne bære mundbind og dermed slippe for alt besværet men det tillader mit helbred ikke.

- Nogen spørger hvorfor jeg ikke bare får en lægeerklæring.

- Men for det første er det ikke et krav og en lægeerklæring koster altså ca 500 kr.

Centerchef: Vi går drastisk til værks

- Og det har jeg ikke råd til da min sygdom gør at jeg har en meget begrænset indtægt, skriver Thomas, og chefen for Vollsmose-centeret skriver til nationen!, at

- Som lokalcenter har vi siden mundbindskravet for restaurantområder blev indført, konstateret at kunderne i Vollsmose har haft yderst svært ved at overholde kravene.

- Samtidig er vi blevet informeret om stigende smitte i nærområdet. Derfor valgte vi også at gå mere drastisk til værks, da de nye mundbindsregler blev udmeldt i slutningen af oktober.

- Det er et valg vi har taget, fordi vi skal beskytte hinanden.

Vi vil ikke udsætte kunder for unødig fare

- Vi har mange svage og udsatte kunder, og vi kan ikke være bekendt at udsætte dem for unødig fare, fordi en uhensigtsmæssig stor andel af kunderne forsøger at omgå reglerne.

- Vi har taget udgangspunkt i en nylig høring blandt centrets lejere, hvoraf langt hovedparten har ønsket en skarp fortolkning af mundbindsreglen.

- Vi anerkender at det kan give gener for den gruppe borgere og kunder, som ikke er stand til at bære værnemidler.

- Derfor har vi også iværksat en procedure hvor vi kan afhjælpe netop de kunder med deres ærinde i centret.

Man kan nu få varerne bragt

- Centervagten er i den forbindelse blevet instrueret i at udlevere telefonumre på centrets butikker, således at kunden kan ringe og få leveret deres ønskede varer udenfor centret.

- I forhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer, har vi forsøgt at få en afklaring fra flere forskellige myndigheder, men det er ikke lykkedes at få et entydigt svar.

- Derfor forholder vi os til, at vi alle har et samfundsansvar, og at det er muligt for kunderne at få deres varer hvis blot de kontakter butikkerne telefonisk eller via centervagten, skriver centerchef Søren Dollerup, men hvad siger du?