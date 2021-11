Mundbindet spøger: Kan få comeback

- Hvis du bruger coronapasset på for eksempel restauranter eller til kulturarrangementer, vil det være en måde at nedsætte risikoen for at du bliver smittet.

- Der er en hel del af de smittede i samfundet, som vi ikke kender til.

- Hvis alle bærer mundbind i det offentlige rum, ville det også indkludere dem, der er smittede uden at vide det.

For dem der ikke er vaccineret?

Sådan siger Eskild Petersen, professor emeritus i infektionssygdomme på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, til DR Nyheder om at coronasmitten stiger, samtidig med at vaccinationsraterne.

Kan dæmpe smitten

Og Eskild er ikke den eneste ekspert, der lufter ordet mundbind over for DR. Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet, siger, at mundbind kan blive aktuelt for dem, der ikke er vaccineret. Og Christian Wejse, lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, siger at mundbind - selv om det ikke har den store effekt - kan være relevant i forhold til at dæmpe smitten.

U-vaccinerede Muhammed må bagerst i køen

Ekstra Bladets kulturanmelder sagde farvel til mundbindet i juni.

Fint nok og nej tak

Men ser man på DR Nyheders Facebook er der ikke ubetinget opbakning til mundbindets comeback:

- Fint nok med mundbind når man handler, men for Guds skyld ikke på arbejdspladser.

- Det er ulideligt at gå rundt med i otte timer, skriver Camilla J., der har fået 11 likes og Tina L. har høstet 9 likes for denne her:

- NEJ TAK.

- Kommer aldrig til at gå med mundbind.

- Hvis folk har lyst til det kan de jo bare gå med deres mundbind.. som nogle også gør allerede her i København og Frederiksberg, skriver Tina.

Politikerne på Christiansborg mener ifølge DR Nyheder ikke, at corona skal tilbage som 'samfundskritisk' sygdom, men hvad mener du?