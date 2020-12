Mundbinds-drama i Elgiganten

Hans læge har erklæret, at han er fritaget for at bære mundbind, men alligevel blev han bedt om at forlade butikken pga af manglende mundbind. Nu kræver han en ægte undskyldning - den fra chefen er ikke god nok

- Hej.

- Jeg besøgte Elgiganten Taastrup onsdag d. 2. december om aftenen. Jeg skulle se på en mikrobølgeovn.

- Jeg organiserer nemlig mine indkøb sent på aftenen - fordi jeg ikke går med mundbind - og fordi jeg ikke vil udsætte andre for evt smitte.

- Men…..

Skrub ud af butikken

- Jeg bliver straks mødt af en medarbejder, som i en grov tone siger, at jeg skal have mundbind på.

- Jeg prøver derefter at fortælle medarbejderen, at jeg er fritaget og at jeg endda har det på skrift - for en god ordens skyld.

- Men han er ligeglad og siger at jeg skal skrubbe ud af butikken.

Der er adskillige danskere, der har lægens ord for at de ikke skal bære mundbind.

Den grove medarbejder følger efter

Sådan indleder HT et brev til nationen! om at være fritaget for at bære mundbind – og så opleve, at det ikke bliver respekteret.

Han er langtfra den eneste, der har haft den oplevelse - du husker måske 'Mundbind eller forsvind' om Thomas fra Vollsmose, der også blev bedt om at gå igen og Daniel fritaget for mundbind: Bøvl på psyk, der selv forlod psykiatrisk afdeling, da han blev bedt om at bære mundbind - og HT synes nu, at den måde han blev behandlet på i sidste uge også skal have lidt fokus. Hans brev – som Elgiganten svarer på nedenfor – fortsætter derfor således:

Jeg filmer, da han stiller sig tæt på mig

- Jeg vælger så at gå hen til en anden medarbejder for at blive betjent.

- Men ham, der var grov i munden, følger efter – og stiller sig meget tæt på mig – og det var meget ubehageligt.

- Så ubehageligt, at jeg vælger at optage episoden på min telefon, hvis det skulle udvikle sig.

HT følte sig godt betjent af den anden medarbejder, og købte ovnen.

- Jeg får handlet færdig med den anden medarbejder, der håndterer situationen bedre, og forlader butikken. Jeg er dog stadig rystet.

Chefens undskyldning godtager jeg ikke

- Jeg ringede så og gav dem chancen for at undskylde, men den grove medarbejder vil ikke undskylde.

- Dog undskyldte chefen.

- Men det godtager jeg ikke, skriver HT, og Elgiganten - som har set brevet - beklager og undskylder endnu engang:

- Vi undskylder naturligvis for hændelsen.

- Ingen skal gå fra Elgiganten med en dårlig oplevelse, og har man en gyldig grund til ikke at bruge mundbind, skal det naturligvis respekteres.

- Det er dog vigtigt at sige, at hos Elgiganten, så er intet vigtigere end kundernes og medarbejdernes sikkerhed.

Medarbejdere skal minde kunder om retningslinjer

- Derfor tager vi alle de sikkerhedsforhold i forbindelse med Covid-19, vi kan. Det betyder også, at vores medarbejdere er blevet bedt om at hjælpe kunderne med at huske retningslinjerne, hvis de skulle glemme at spritte af, holde afstand eller bære mundbind.

- Vi har hver dag mere end 30.000 kunder gennem vores butikker rundt om i landet og vi oplever, at både kunder og medarbejdere håndterer Covid-19 situationen rigtig, rigtig godt.

Og vi beklager denne ene situation

- Derfor kan vi kun beklage denne ene situation, som vi naturligvis bestræber os på ikke vil gentage sig, skriver Ditte Opstrup Andersen, kommunikationsansvarlig i Elgiganten, til nationen!, men hvad tænker du?