Mursals frygt: Skal ikke ende som Mellemøsten

- Terrorangrebet mod to moskéer i New Zealand har rystet os alle.

- Men hvad er årsagen til, at folk vælger at udføre en sådan ondskab?

- Og hvorfor har vi så mange borgere i Danmark, der er moralsk afstumpede og viser opbakning til disse hændelser?

Ekstremister som Paludan og Vermund

Sådan indleder Mursal et brev til nationen! om racisme, fremmedhad og højreekstremisme og den absurd opskruede, overdrevne og dæmoniserende retorik, hun hører og ser på nettet. Mursal mener nemlig at den onde debat pisker en unødvendig polarisering op og hun frygter, at det ender som i Mellemøsten, hvis vi ikke lærer at tale sammen på en anden måde. Hendes brev fortsætter derfor således:

- Vi ser massevis af kommentarer på Facebook som 'Synd de ikke fik ram på nogle flere', 'Hvad med 9.11. Remember. Så skal vi bare holde kæft eller hvad?' og 'Det er jo muslimers erklærede mål at dræbe troende. Nu er der så nogen, der er kommet dem i forkøbet. Jeg holder med de, der forsvarede sig'.

- Vi så samme reaktioner med Breivik. Og vi ser det i Danmark, når ekstremister som Rasmus Paludan, Pernille Vermund og co. promoverer sig og står i spidsen for en stærk ideologi, der bunder i splittelse og had.

- Vi må som dansk samfund og verdenssamfund vågne op og erkende, at den stigende højreekstremisme er en reel grundlæggende trussel mod vores demokrati og samfund.

Vi skal ikke splitte samfundet

- Vi er nødt til at gøre op med splittelsen i vores samfund, hvis vi skal undgå en situation, hvor terror bliver hverdag i Vesten - ligesom det er blevet mange steder i Mellemøsten.

- Terrorangrebet i New Zealand kommer ikke som et spontant angreb.

- Gerningsmændene er ikke alene om at have uskyldige menneskers liv på samvittigheden.

- Vi er alle medskyldige, når vi vender det blinde øje til racisme, fremmedhad og højreekstremisme og ikke aktivt forsøger at bekæmpe det.

- Derfor er vi som samfund nødt til at finde en ny måde at snakke, diskutere og være uenige med hinanden på.

Vi skal sige fra over for ekstremismen

- Den absurd opskruede, overdrevne og dæmoniserende retorik skaber falske fjendebilleder i befolkningen og pisker en unødvendig polarisering op i samfundet.

- Og det kan godt være, at populistiske politikere på kort sigt kan vinde magten med den strategi, men på lagt sigt taber de vores samfund på gulvet.

- Angreb som det, vi oplevede i New Zealand, er et angreb på os alle. Det er på tide, at vi tager ved lære og siger fra over for ekstremismen, skriver Mursal, men hvad tænker du?