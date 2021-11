Muskelbundt advarer: Din mor betaler

- Jeg skriver en masse digte, tekster og har blogget i mere end 10 år.

- Og jeg har brugt mine muskler til at vejlede unge til en sund og god vej, via mine historier.

Sej gut går ikke med kniv

Sådan skriver Behtash til nationen! om det digt han lige har skrevet - og nu gerne vil have ud til hele Danmark. Du husker måske Behtash fra nationen!-klassikere som Vennerne er forargede: Muslimsk muskelbundt giver 1000 til julehjælp og Ludere og knive: Yahya Hassan ødelægger det for os muslimer, og nu har han lagt et budskab ud - et budskab til unge, der spiller hårde, hænger på gaden og går med knive:

- Dette digt er skrevet for at de unge kan forstå at en sej gut ikke er ham der tror det 'in' og gå rundt med knive.

- Men det er ham, der ikke giver sin mor uro, og faktisk tager en uddannelse og passer sig selv, i stedet for at skade andre og sig selv, skriver Behtash til nationen!

(du kan høre digtet her og læse digtet nedenfor)