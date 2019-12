Muslimsk pige tog fejl: Troede dansker-sex gav skæld-ud

- Jeg synes det er sørgerligt:

- At have en klar opfattelse af sin egen families værdier og reaktioner, der kun kommer fra medierne.

Så meget offermentalitet

- At debattøren føler sig indoktrineret - ikke af normer og værdier i den kulturkreds, hun er født ind i - men af 'islamkritiske formidlere', som danske medier angiveligt er gennemsyret af. Igen som led i en eller anden konspiration mod fredens religion.

- At der er så meget offermentalitet over dette indlæg - i stedet for at erkende at debattørens egen historie er helt anderledes og unik, fordi der netop ikke er en skabelon for 'danskhed'.

- At det altid er andres skyld, hvis man selv er i tvivl om hvilke normer og værdier man ønsker at bekende sig til.

Se også: Muslimske piger kalder hende 'verdens største luder'

Havde set på TV at dansk kæreste betyder farvel til familien

Sådan skriver Morten I en populær kommentar på Politiken.dk til en beretning fra en 21-årig muslimsk kvinde, der fortæller, at hun slet ikke blev mødt af den forventede fordømmelse, da hun fortalte sin mor, at hun var kæreste med en dansker.

Og at det efterfølgende er gået for hende, at hun havde stolet for meget på de danske medier, der efter hendes opfattelse er 'sultne efter at fodre en højreorienteret samfundsdiskurs, der splitter befolkningen og modarbejder integrationsprocessen'.

Hun fortæller bl.a.:

Fik angst af at leve et dobbeltliv

- For to år siden fik jeg en kæreste af dansk ophav, og hertil frygtede jeg, at min familie ville slå hånden af mig.

- Det havde jeg jo set på tv, at muslimske familier gør.

- Jeg nægtede at tage med min kæreste i Netto af angst for at støde på familiemedlemmer eller folk fra landsbyen i Tyrkiet, da de nok ville sladre.

- Jeg løj om mine aktiviteter, når jeg var sammen med ’danskeren’, og jeg levede et dobbeltliv i så lang tid, at det gav mig angst.

Men mine forældre elsker mig stadig

- Efter et år blev byrden så tung at bære, at jeg valgte at afsløre mig selv for min mor.

- Til min store lettelse og overraskelse havde jeg stadig mine forældre i hænderne og al deres kærlighed til rådighed, skriver kvinden i indlægget, men Morten er ikke den eneste, der er uenig med hende i, at danske medier har skylden:

Se også: Vil ikke ses af indvandrere: 18-årige Selda er meget påpasselig

- Lad os være ærlige.

- Det, der i aller højeste grad har modarbejdet integrationsprocessen er ægtefællesammenføring med personer fra hjemlandet.

- Det har betydet, at man skulle starte forfra med integrationen hele tiden. Det er fuldstændig vildt, at det er sådan.

- Og det har været ødelæggende for hele integrationen, og det har skabt de forholdsvis stramme udlændingeregler, vi har i Danmark.

- Og nej, det er ikke i orden, at det foregår så systematisk, som det gør og har gjort.

Nogle politikere lever af had - og medier følger trop

- Kærlighed er fint, og hvis det skete en gang i mellem, at nogen blev forelsket i én fra forældrenes hjemland, så var det intet problem.

- Men når det er systematisk, så er det et problem. Og det skal vi italesætte som et problem, skriver Jan S, mens Tina S er mere enig med kvinden:

- Tak for et fint indlæg. Mere af denne slags som kan balancere forståelsen af hinandens kulturer.

- Desværre er der politikere, der lever af had. Kunne de ikke dæmonisere hele befolkningsgrupper ville de reelt intet have.

- Her følger medier desværre trop.

- Et balanceret billede ville nok også have en større effekt på dem som reelt er fundamentalistiske i deres verdenssyn, skriver Tina S, men hvad tænker du?

I september 2018 udkom rapporten 'Unges oplevelser af negativ social kontrol', som Als Research skrev for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Rapporten viste, at unge med ikke-vestlig oprindelse i langt højere grad end unge med dansk eller vestlig baggrund oplever negativ social kontrol og indskrænkning af deres frihed:

Se også: Luder - hun kan bare dække sig til: Drenge fra 5. gramsede på pige

I den kultur må drenge mere end piger

F.eks. må 12 procent af de minoritets-etniske piger mellem 15 og 17 år ikke have venner af det modsatte køn, og 13 procent ved ikke, om de må.

Og blandt de 18-29-årige oplever 25 procent af minoritets-etniske kvinder og 28 procent af de minoritets-etniske mænd, at hensynet til familiens ære betyder ’alt’ eller ’meget’ for, hvad de må i deres hverdag.

Leisha - en af de kvinder, der havde bidraget til rapporten - fortalte bl.a.:

- Jamen, i den kultur så må drenge og mænd jo mere, end piger må på det punkt.

- Min bror, han gør jo, hvad han vil, men når det kommer til mig, så er det jo meget mere kontrolleret, sagde Leisha.

Flere rådgivere på skoler med mange indvandrere

I 2017 institut for menneskerettigheder en rapport om ekstrem social kontrol, og de anbefalede bl.a., at skoler med mange elever med minoritetsbaggrund ansætter særlige rådgivere, men hvad siger du?

Se også: Behersk dig mand: Tørklædet skal styre din ustyrlige liderlighed