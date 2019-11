Muslimske Hussein træt af 'vinterfest': God jul til alle

Der er masser af muslimer, der elsker jul - en af den er Hussein, der har et budskab til alle, der deltager i 'vinterfest vs. jule'-debatten

- Hør her, mine danske brødre og søskende.

- Politikerne er i gang med at skab had mellem danskerne og muslimer.

- De vil lade jer hade islam. Og vil gøre alt for det.

Se også: Stop nu med jeres haram: Muslimske Behtash giver 2000 kr til julehjælp

19 likes og fire hjerter til 'julemuslim'

Sådan skriver Hussein H i en af de 190 kommentarer, der p.t. er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil i seneste runde af 'vinter vs. jul'-debatten - den om Fakta, der ifølge et foto på Facebook har droppet ordet jul og indført 'chokolade vintermænd', 'vinterfestblanding' og 'stor vinterfest mønt'.



Julen er den bedste tid

Hussein har fået 24 likes og otte hjerter - og hans kommentar, der dermed er den mest populære - fortsætter således:

- Som muslim ønsker jeg jer alle en god jul.

- Danmark skal blive Danmark..... med jul osv.

- Der er plads til os alle, bare vi har respekt for hinanden og den smukke jord, skriver Hussein, der bliver ønsket god jul af en anden af Ekstra Bladets Facevenner - hvis han altså holder jul. Og det gør han:

- Det gør jeg med min svigerfamilie.

- Bedste tid, det er jul, hvor alle mennesker betyder noget og der bare skal hygges.

- Det er livet, skriver Hussein. Hvad tænker du?

Se også: Muslim købte juletræ for sin opvaskerløn: Mine forældres blik frøs