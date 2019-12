Muslimske piger kalder hende 'verdens største luder'

Hendes forældre kommer fra Irak, og for to år siden begyndte hun at gå i byen og drikke alkohol. Det har givet dødstrusler og kritik - bla. kalder muslimske piger hende for 'verdens største luder'

- Gør som du har lyst og vær glad.

- Og lad være med at tænke over, hvad de andre synes om dig.

- Held og lykke fremover.

Sladderkultur og rygtesamfund

Sådan skriver Bahram S i en af de 257 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om Zahraa, der efter en alvorlig trafikulykke med en date, besluttede at leve sit liv som hun ville med byture og alkohol og mandejagt.



For mens hun lå på hospitalet, blev der nemlig spredt rygter om, at hun var gravid og at hun var i gang med at få en abort. Selv om hun aldrig havde været i seng med daten. Og det ville hun ikke acceptere:

- Det er frivilligt, om man vil lade sin bror, far eller onkel begrænse sig og ligge under for social kontrol, sladderkultur og rygtesamfund.

Vil ikke være 'i halsbånd'

- Det svarer til at binde et halsbånd rundt om sig selv og så give snoren til en anden person og sige: 'Værsgo, nu må du bestemme, hvor jeg skal gå', siger Zahraa, der optræder i DR3s dokumentarserie 'Mor, han er dansker', hvor hun bla. fortæller, at hun tit oplever, 'at muslimske piger synes, at jeg er verdens største luder'.

Se også: Efter sex med to muslimske piger: De var ikke ludere

Men skal man tro de mange kommentarer - og de endnu flere likes - opslaget om Zahraa har fået, så skal Zahraah bare blive ved med at leve livet, som hun har lyst til - og tale åbent om det:

- Den sociale arv er altid svær at bryde.

- Hun lyder til at være et smukt menneske, skriver Tanja M f.ex og Pia E mener, at andre kan blive inspireret af den 26-årige kvinde:

Frihedskæmpere som dig

- Hvor er det godt, der til stadighed findes frihedskæmpere, som dig der gør en så stor forskel, for mange.

- Håber det bedste for dig og andre i samme situation.

- Godt gået og bliv ved med at råbe højt, skriver Pia, men hvad tænker du?

Hver fjerde har problemer med drengevenner

I september 2018 udkom rapporten 'Unges oplevelser af negativ social kontrol', som Als Research skrev for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Rapporten viste, at unge med ikke-vestlig oprindelse i langt højere grad end unge med dansk eller vestlig baggrund oplever negativ social kontrol og indskrænkning af deres frihed:

Se også: Luder - hun kan bare dække sig til: Drenge fra 5. gramsede på pige

I den kultur må drenge mere end piger

F.eks. må 12 % af de minoritets-etniske piger mellem 15 og 17 år ikke have venner af det modsatte køn, og 13 % ved ikke, om de må.

Og blandt de 18-29-årige oplever 25 % af minoritets-etniske kvinder og 28 % af de minoritets-etniske mænd, at hensynet til familiens ære betyder ’alt’ eller ’meget’ for, hvad de må i deres hverdag.

Leisha - en af de kvinder, der havde bidraget til rapporten - fortalte bl.a.:

- Jamen, i den kultur så må drenge og mænd jo mere, end piger må på det punkt.

- Min bror, han gør jo, hvad han vil, men når det kommer til mig, så er det jo meget mere kontrolleret, sagde Leisha.

Flere rådgivere på skoler med mange indvandrere

I 2017 institut for menneskerettigheder en rapport om ekstrem social kontrol, og de anbefalede bl.a., at skoler med mange elever med minoritetsbaggrund ansætter særlige rådgivere, men hvad siger du?

Se også: Behersk dig mand: Tørklædet skal styre din ustyrlige liderlighed

Har du et bud på, hvordan man kan hjælpe de unge indvandrer-/flygtninge-piger med at slippe ud af den sociale kontrol?