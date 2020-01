Muslimske piger skal være frie: Tørklædeforbud i europæisk land

- Den føderale regering er forpligtet til at sikre rammer, så børn er så frie som muligt, og f.ex. ikke skal tvinges til at bære hovedtørklæde.

- Dette kræver foranstaltninger, og det eksisterende hovedtørklædeforbud udvides op til afslutningen af det 14. leveår.

- Det er også der, man bliver religiøst myndig.

Vedvarende energi vandt

Sådan skriver den nye østrigske regering i det 326 sider lange regeringsgrundlag, der skal danne grundlag for det politiske arbejde i de næste fire år.

Regeringen - der består af de konservative og de grønne - har brugt tre måneder på at få politikken på plads, og tørklædeforbuddet er - sammen med planerne om at indrette særlige udrejsecentre for afviste asylansøgere - et af det mest omdiskuterede. Især blandt regeringspartiet De grønnes medlemmer.

Men udsigten til at landet allerede fra år 2030 udelukkende vil bruge strøm fra vedvarende energi, var så vigtig for miljøpartiet, at de i weekenden vedtog at leve med stramningerne og gå med i regeringen.

Svenske kommuner har også vedtaget tørklædeforbud

Aftalen indeholder dermed 'det bedste fra begge verdener', som den konservative partileder, Sebastian Kurz, siger til avisen Krone.at, og de østrigske politikere er ikke de eneste, der vil forbyde de religiøse tørklæder i folkeskolerne. I Sverige har flere kommuner i Skåne vedtaget tilsvarende regler, men hvad siger du?

