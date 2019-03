Muslimske Rahima: Forskellen på mig og Pernille Vermund

Du sagde på et tidspunkt, at muslimerne skal hæmmes på alle måder, men hvor er så din respekt for religionsfrihed, skriver Rahima i et åbent brev. Se hvad Vermund svarer nedenfor

- Efter det blodige terrorangreb, der fandt sted i New Zealand, skrev Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund i et opslag på sin Facebook.

'Som islamkritiker tager jeg på det kraftigste og fuldstændigt utvetydigt afstand fra enhver form for vold og terror. Kritik af islam skal ske for at sikre friheden og demokratiet. Vold og terror må aldrig blive løsningen'.

- Men den tekst synes jeg er modstridende, når man sammenligner det med dengang tilbage i september 2018, hvor hun bakkede op om Nye Borgerlige-kandidaters Facebook-opslag, der støtter brugen af våben for at skyde imod migranter.

Kære Pernille: Jeg opfordrer og udfordrer

Sådan indleder Rahima, - 18-årig syrisk flygtning, der har været her i tre og et halvt år og lige nu læser på Herningsholm Gymnasium - et brev til nationen! om at tage afstand fra vold og terror - og om at støtte grænsevagters våbenbrug.

Rahima er kurder fra Syrien og har skrevet flittigt på nationen! den seneste tid. Du husker måske Syrisk flygtning: Spild af tid at lære at tale dansk (1190 kommentare) om paradigmeskiftet i dansk udlændingepolitik - eller Se også: Rahima: Nok den teenager der får flest negative kommentarer i Danmark , om hvordan det er at deltage i udlændingedebatten, og nu har hun skrevet et åbent brev, som Pernille Vermund svarer på nedenfor. Rahimas text fortsætter nemlig således:

Brug ikke New Zealand-sagen i din valgkamp

- Kære Pernille Vermund.

- Hvordan kan jeg tro på, at du tager afstand fra enhver form for vold, når du selv støtter brugen våben til at skyde imod migranter?! Jeg opfordrer og udfordrer dig til at svare på mit spørgsmål!

- Du får ikke lov til at bruge New Zealands sag i din valgkamp bare for at vise, at du er islamkritiker og ikke islamhader!

- Du skriver på din Facebook, at du ikke støtter terror og vold, men i virkeligheden er det netop jeres udtalelser, der får unge mænd til at føle så meget had mod muslimer. Personer som dig er med til at polarisere befolkningen.

Hvor er din respekt for religionsfrihed?

- Du sagde på et tidspunkt, at muslimerne skal hæmmes på alle måder, men hvor er så din respekt for religionsfrihed?

- Hvorfor skal en bestemt gruppe hæmmes på alle måder på grund af deres religion? Hvor er din respekt for grundloven?

- Du siger hele tiden, at Danmark har brug for Nye Borgerlige, men nej Pernille Vermund, Danmark har ikke brug for et parti, hvis medlemmer ikke respekter grundloven!

Din tone opbygger et fjendebillede

- Er det så svært at forstå, at jeres tone i indvandrerdebatten er med til at opbygge et decideret fjendebillede af muslimer og deres tro?

- Ved du hvad, der er forskellen på mig og dig, Pernille Vermund?

- Vi vil begge sikre friheden og demokratiet, men du mener, at 'kritik af islam skal ske for at sikre friheden og demokratiet', og jeg mener, at kritik af dig skal ske for at sikre friheden og demokratiet. Punktum, skriver Rahima, og nationen! har bedt Pernille Vermund læse brevet og svare. Det kommer her:

Svært at forbinde islam med positive følelser

- Kære Rahima

- Du bruger nogle ord, som jeg aldrig tager i min mund.

' Jeg hader ikke muslimer. Men når jeg ser ud i verden, hvad der sker, når islam ikke får modstand, men sætter sig igennem, så er det meget svært at forbinde varme og positive følelser med den islamiske religion og ideologi.

- For hvor end islam vinder frem, trænges friheden og demokratiet tilbage. Det ser vi i Mellemøsten, i Nordafrika og i Asien.

- Fred afløses af krig, og velstand veksles til økonomisk ruin for den jævne mand, mens diktatorer og religiøse ledere lever i luksus.

- Og jeg vil udmærket kunne forstå, at pårørende til de homoseksuelle, som spærres inde eller dræbes i islams navn, hader jeres ideologi og religion.

Du må gerne bede fem gange om dagen - det er din ret

- Eller at de pårørende til frafaldne muslimer, som oplever, at deres nære og elskede bliver dømt til døden og halshugget for at forlade islam, får et hadefuldt forhold til de imamer og koran-kloge, som fastlægger lovene i de lande, hvor islam har fået magt.

- Det er kernen i min kritik af din religion og ideologi.

- Hvis du vil bede fem gange om dagen, komme dine helligdage i hu, underkaste dig en mand og opgive din ret til seksuel frihed, så kan du gøre det.

- Det er din ret i et frit land, og den ret vil jeg ikke tage fra dig. Men islam skal ingen indflydelse have i samfundet.

Men det skal ikke gå ud over os, der ikke vil

- For når islam får indflydelse, bliver der mindre plads til friheden, til demokratiet og til de værdier, vi har bygget det danske samfund på. Og så går det ud over alle os, der ikke vil underkaste os islam.

- Du kalder mine holdninger ’et fjendebillede af muslimer og deres tro’. Det er ikke et fjendebillede af din tro.

- Din tro må du have i fred, blot du holder den privat eller sammen med dine trosfæller uden at søge indflydelse i samfundet.

- Men jeg kan love dig, at jeg vil forsvare vores danske værdifællesskab mod islam.

Og piger skal ikke have tørklæder på i skole

- Piger skal ikke have lov til at have islams tørklæde på i skolen.

- De offentligt ansatte skal ikke reklamere for islam med deres religiøse tørklæde.

- Halalmad skal ikke finde vej til vuggestuer, børnehaver, hospitaler eller offentlige kantiner, muslimske friskoler skal ikke have offentlig støtte, islamiske trossamfund skal ikke have privilegier, moskeer skal ikke opføres på offentligt ejede arealer.

- Jeg vil på enhver måde kæmpe for, at islam ingen indflydelse får i vores samfund.

- Jeg holder rigtig meget af min frihed og rigtig meget af Danmark. Derfor.

Og så er der forskel på soldater og terrorister

- Og så skal du lære at kende forskel på den helt legale brug af skydevåben, som vores soldater og politi er udstyret med for at sikre lov og orden og forsvare vores land, og så den vold og terror, som dem, der ønsker at nedbryde vores frie og trygge samfund, benytter sig af.

- Hvis det er nødvendigt, må grænsepoliti selvfølgelig bruge skydevåben mod folk, der truer dem på deres liv for at forcere vores grænser.

Soldater forsvarer din og min frihed

- Det er derfor, de har fået våbnene udleveret.

- Det er ikke vold. Det er ikke terror. Det er forsvar. Forsvar af vores land. Forsvar af vores frihed – både din og min, slutter Pernille Vermund, men hvad tænker du?