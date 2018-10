Muslimske Tarek fik ond bemærkning på genbrugsplads: Skrid ud af vores land

Tarek H. er muslim og har fuldskæg og i debatindlæg i Politiken, fortæller han om at blive mødt med abelyde og bedt om at rejse 'hjem'. Tarek er født i Danmark.

- Tak til Tarek for at dele det med os andre!

Sådan skriver Marianne S i en kommentar på Politiken.dk, skrevet til et debatindlæg fra Tarek ZH, der fortæller, hvordan han som sortskægger muslim møder danskeres fordomme og bla. bliver bedt om at rejse hjem. Tarek læser jura og er født i Danmark.

Ja. det var til dig - skrid

Tarek beskriver bl. a en tur på Dyrehavsbakken, hvor flere bemærker at mange af gæsterne er muslimer. Han fortæller, om en fuld mand på Christianshavn, der kommer med 'abelyde'. Og han beskriver hvordan en mand råbte 'skrid ud af vores land' til ham, da Tarek var på genbrugsplads i Vejle:

- Jeg var ikke sikker på, om det var møntet på mig. Jeg siger derfor 'hvabehar?', hvortil han gentager sine ord.

- 'Ja, det var til dig. Kan du skride ud af vores land'.

Du burde skamme dig

Tarek vælger at fortælle manden, at han er født dansker, og at hans forældre derudover er statsløse, men det ændrer ikke noget, og manden slutter sin del af samtalen med følgende svada:

- Jeg hader muslimer, og det har jeg lov til'.

Og Tareks svar - 'Du har også lov til at have lidt almindelig pli og dannelse, og det udviser du en eklatant mangel på i øjeblikket. Du skulle gå hjem og få en ordentlig opdragelse. Du burde skamme dig, burde du' - bliver rost af flere af Politikens netdebattører:

- Hvor er det dejligt, at du gider dialogen. Med alt hvad det indebærer. Vi burde alle tage den, når muligheden byder sig. Det kræver mod og mangel på ligegyldighed, skriver uukol og Markus L fortsætter rosen:

Respekt for at du orker debatten

- Jeg har ikke tålmodighed til den slags nedladende mennesker.

- Jeg har respekt for at du orker at tage debatten, mens Else A, i sin kommentar spørger, hvorfor Tarek er udsat for den slags:

- Har du, Tarek H., tænkt over, hvor uviljen hos visse gammeldanskere kommer fra?

- Hvis ikke, så er mit gæt, at den skyldes en stor indvandring fra ikke mindst Mellemøsten på ret kort tid.

- Et par hundrede tusinde på fyrre år er meget i et lille land som Danmark, og nogle - jeg siger ikke alle - gammeldanskere frygter at miste deres førstefødselsret til landet, skriver Else, men hvad siger du?