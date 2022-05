Myggestik gik galt: Lægen skar ben af

- Hej.

- Jeg hedder Mogens.

- Og jeg er også en af dem, der har fået amputeret et ben her i Jylland.

- Det begyndte med et myggestik på min venstre ankel i sommeren 2017.

- Det hævede, og da jeg blev behandlet bliver jeg smittet med børnesår hos lægen.

De amputerer mit højre ben

Sådan skriver Mogens F. fra Ringkøbing til nationen! om at sidde med ét ben og læse historier om Region Midt, der åbent indrømmer og undskylder, at de har amputeret for mange ben de seneste år. Mogens er ikke verdens mest IT-kyndige. Mogens

- Det ender så med at jeg får sårbehandling i Viborg, men derhjemme bliver bandagerne strammet for hårdt og i juni 2018 amputerer de mit højre ben i Holstebro.

- Nu vil jeg gerne høre, om jeg er en af dem, der måske kunne have beholdt benet.

- Men jeg ved ikke, hvem jeg skal kontakte, skriver Mogens, der har bedt nationen! om hjælp til at finde ud, af hvordan han skal handle nu. han har nemlig prøvet at ringe til regionen, men det har han ikke fået noget ud af.

Han kan søge erstatning

nationen! har derfor skrevet til Region Midt og spurgt, hvordan en mand som Mogens kan finde ud af om hans amputation er en af dem, der muligvis kunne have været undgået - og om der er planer om evt erstatning? Og det svarer regionen på sådan her:

- Det er endnu ikke muligt at svare på, om en konkret patient kan være berettiget til at søge erstatning.

- Regionen er i tæt dialog med Patienterstatningen om, hvordan vi identificerer de rette patienter. Opgaven er omfattende og brevene ventes udsendt i løbet af foråret.

Man behøver ikke vente på brev fra os

- Patienterne kan finde information her, og der står bl.a. at patienter, der formoder at der er sket fejl i deres behandling, til enhver tid kan anmelde en sag til Patienterstatningen.

- Man behøver således ikke afvente besked om klageadgang fra regionen.

- Karkirurgiske patienter, der er bekymrede, kan kontakte den karkirurgiske afdeling der har behandlet dem, og patienter, der er amputeret af andre årsager, er velkomne til at kontakte den afdeling, der har foretaget amputationen, hvis de har spørgsmål, skriver Region Midt.

Den dyre ende

DR har talt med direktør Karen-Inger Bast fra Patienterstatningen, der forventer op mod 500 sager fra amputerede patienter eller pårørende til benamputerede. Hun siger, at erstatningen nok bliver på mindst 100.000 kr.

- Det er meget alvorligt at få amputeret sit ben og især hvis det er sket med urette.

- Dermed er vi oppe i den dyre ende, siger erstatningsdirektøren til DR, men hvad siger du?