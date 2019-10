Mysterium på villavej: Politi leder efter 60 guldfisk

Vi har ikke nogen spor at gå efter, og derfor er det svært at komme videre med det lige nu, lyder det fra lokalpolitiet i Viborg om guldfisk, der er forsvundet fra fire havedamme på samme vej

- Helt sikkert den der puma...

Sådan skriver Michael A i en af de 74 kommentarer, der foreløbig er skrevet på TV Midtvests Facebook-profil om de cirka 60 guldfisk, der i løbet af 14 dage er forsvundet fra havedamme på villavejen Vesterheden i Viborg.

Og Michael er ikke den eneste, der mener, at der må stå et et eller flere sultne dyr bag fiskeforsvindingerne.

Ingen fiskehejre - kun Hanne

- Eller ulven, skriver Runa D-P, således, mens de fleste andre peger på, at det nok er en fiskehejre eller en odder, der har spist sig mæt:

- Vi havde en fiskehejre som havde i fest ved havedammen imens vi var på arbejde.

- Den formåede at udrydde hele bestanden.

- Nu har vi ingen fisk. Ingen dam. Og heller ingen hejre (kun mig), skriver Hanne J, og Jette J fortsætter:

- Tja. Vores mange guldfisk m.m forsvandt også får nogle år siden. Vi giver odderen skylden.

- Men jeg syntes ikke, det er en opgave for politiet, skriver Jette.



Den lokale politiassistent siger nemlig til tv-stationen, at man er på helt bar bund i sagen. I alt er de forsvundne fisk cirka 20.000 kr værd:

- Det er formentlig mennesker, der har stjålet guldfiskene, for der er flyttet nogle sten omkring dammene.

- Jeg kan ikke huske, vi har haft sådan noget her tidligere, siger Alex Jensen, der er politiassistent hos lokalpolitiet i Viborg til TV Midtvest, men hvad siger du?