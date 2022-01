Mystik: Kims nøgler væk for fjerde gang

Han har brug for hjælp fra folk, der selv låser sig ind - men de smider nøglerne væk gang på gang. Kommunen siger ellers, at det er meget sjældent den slags sker.

- Jeg blev i 2008 syg med hjertesvigt, i 2015 fik jeg blodpropper i mine lunger, der betyder at jeg ikke kan trække vejret ordentligt.

- Og for et par år siden fik jeg så også sukkersyge.

- Jeg er også ramt af ’nervebetændelse’ efter en fejlslagen fedme operation osv. osv.

Der er mange der har fået nøgler

- Og derfor får jeg hjælp af kommunen til:

1. At få vasket tøj. Har jeg haft i næsten 1 år nu med afhentning af vasketøj engang om ugen

2. Rengøringshjælp blev tildelt for ca. 3 mdr. siden, med rengøring i 45 minutter hver 2. uge

3. Hjælp til at komme i bad tre gange om ugen. Blev tildelt for ca. 6 mdr. siden.

4. Hjemmesygeplejerske kommer og pakker medicin hver anden uge.

- Og alle de tiltag har gjort, at jeg skulle udlevere nøgler til de enkelte aktører, der skulle komme her i huset.

Men de passer ikke på dem

Sådan indleder Kim N fra Ballerup et brev til nationen! om at være dybt afhængig af at få hjælp fra andre mennesker – men opleve, at de mennesker gang på gang på gang sjusker med at opbevare nøglerne forsvarligt. Kim har nemlig til dato udleveret 3 nøgler til hoved- og gadedør. Og 4 sæt er blevet væk. Og nu vil han gerne høre om hans situation er helt speciel, eller om andre også oplever det samme. Hans brev – som nationen! har bedt Ballerup Kommune om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg fik forresten også et nødkald hos Falck for seks år siden.

- Da Ballerup Kommune opsagde aftalen med dem, fik jeg besked om, at nøglerne ville blive leveret tilbage, men da jeg rykkede Falck, kendte de ikke noget til det.

- Det var så det første sæt nøgler, der forsvandt. Det var i 2019

Vi fik elektroniske låse

- Jeg bor i en kommunal ejendom, og i 2019 beslutter kommunen, at der skal installeres elektroniske låse på folks døre.

- Smart tænker jeg, og glæder mig til at få de nøgler tilbage igen i 2019, men en dag er den nøgleboks, der har været sat op til kommunen, taget ned. Nøglerne er selvfølgelig væk – igen.

- Jeg får så – i 2021 - tildelt hjælp til vask af tøj og sengetøj og udleverer nøgler til et privat firma. Efter blot én måned mister deres chauffør bl.a. mine nøgler, og jeg får intet at vide, før chaufføren ringer på en dag. Det er åbenbart den forrige chauffør, der ikke er i firmaet mere, der har mistet bl.a. mine nøgler

Det ringer på døren: Nøgleproblem igen

- For nogle måneder siden skiftede jeg så fra den kommunale hjemmehjælp med rengøring over til et privat firma.

- Får her også af vide, at jeg skal udlevere et komplet sæt nøgler til dem, Det sker selvfølgelig og i starten fungerer det også ok, og nogle bruger nøglerne, andre de elektroniske nøglekort som man har lavet.

- Men efter ca. 1 ½ mdr. ringer en af deres medarbejdere så på døren, og siger hun har glemt nøglerne.

- Fair nok, det samme sker så igen og igen og igen, til sidst spørger jeg så HVOR er mine nøgler siden i ikke lukker jeg ind selv, får så svaret at en vikar ikke har afleveret dem tilbage.

Nu skal det satmer være slut

- Så nu er det jeg tænker, at det satmer skal være slut.

- Det er 4 sæt nøgler, der nu er forsvundet, og jeg forlanger nu overfor Ballerup kommune at der skal gøres noget, da jeg ikke føler mig tryg i mit eget hjem med med 4 sæt nøgler ude og svømme, som de ikke kan redegøre for mere.

- Efter mange snakke, og klager til kommunens sundhedsudvalg osv. osv. beslutter Ballerup kommune sig så for at skifte mine låse. Det skete d 2021/22 afsluttet her d 3 januar 2022

- Men men men, glæden skulle vise sig at være kort, for allerede i mandags, da jeg skulle have hjælp til personlig pleje, står den person der kommer og hjælper mig, og ringer på opgangsdøren og kan ikke komme ind, jeg spørger så hvorfor, lukker du dig ikke ind, når du ved jeg har svært ved at få luft og gå osv. osv., hun svarer så. Jamen jeg har kun nøgler til din ene dør. Men – jeg har jo udleveret tre af de nye sæt.

Er jeg den eneste?

- Så nu er det så jeg spørger og har spurgt Ballerup kommune om, ER jeg virkelig den eneste borger i denne kommune der oplever alt det her med nøgler, skriver Kim og nationen! har spurgt Ballerup Kommune, hvor mange penge de bruger på nøgle-kontoen hvert år - og hvor mange af deres borgere, der har brug for hjælp af personale, der låser sig selv ind, der oplever at deres nøgler forsvinder?

Og det svarer Eva Borg, der er chef for Center for Voksne og Sundhed i Ballerup Kommune på sådan her:

- I Ballerup Kommune har vi faste procedurer for, hvordan fysiske nøgler skal opbevares sikkert og forsvarligt. Reglerne gælder også for private leverandører af pleje, omsorg eller mad.

- Derfor er det også yderst sjældent, vi oplever, at fysiske nøgler forsvinder og ikke dukker op igen, som i sagen her.

- I årenes løb har vi haft seks sager om mistede nøgler.

- Nøgle- og låseteknologien har udviklet sig meget de seneste år, og derfor har Ballerup Kommune siden 2018 gjort brug af et elektronisk adgangssystem. Systemet udvides løbende, og det koster i øjeblikket 300.000 kr. om året.

- Systemet betyder, at det ikke er nødvendigt at udlevere fysiske nøgler, og dermed mindskes risikoen for mistede nøgler. Hvis en medarbejder, mod forventning, skulle miste adgangskortet eller skifte job, slettes kort og adgang til borgeren med det samme, skriver chefen, men hvad er din oplevelse?