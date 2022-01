Mystisk fejl: Nul sygedagpenge

Martin skulle have fået 18.025 kr ind på kontoen i torsdags. Men det fik han ikke, og han er ikke den eneste sygedagpengemodtager i Høje-Taastrup, der er i problemer.

- Ihh tak.

- Fedt at holde nytår uden penge, trods man har fået en specifikation på der er sat penge ind d.30.12.21.

- Men nej, det er der så ikke, banken kan ikke gøre noget.

Sådan skriver Pernille J. i en kommentar på Høje-Taastrup Kommunes Facebook-side om at være syg og tro, at man får sygedagpenge - og så ikke få noget.

Har ringet rundt - jeg er ikke den eneste

Martin S, der også er Høje-Taastrup-borger og på sygedagpenge, har ligefrem kontaktet nationen!, fordi han OGSÅ mangler penge. Hans konto står nu i minus, selv om der burde være gået 18.000 kroner ind. Den burde i dag have stået på cirka 15.000 kr i plus:

- Jeg har ringet rundt og spurgt, hvad der sker, og min kommune siger, at der er flere, der er berørt af fejlen.

- Og at det er KMD, der står for systemet, siger Martin, der har sendt foto af både konto og brev om den fejlramte udbetaling med.

Skal finde fejlen

nationen! har spurgt KMD, hvad der er sket, hvor mange der er ramt og hvornår de berørte får deres penge, og KMD svarer mandag eftermiddag, at de er på sagen, og sammen med kommunen er ved at finde ud af, hvor fejlen ligger - og hvem der er ansvarlig for den.