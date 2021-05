Mystisk fund i plantesæk

- Jeg har købt disse plantesække i Jem & Fix i årevis og kvaliteten har tydeligvis ændret sig i år.

- Jeg anvender jorden fra sækkene til at dyrke forskellige frugter og grøntsager, som det danske klima giver mulighed for: Jordbær, ærter, vindruer, tomater, agurker, radisser, persille, purløg, forskellige andre krydderurter og andet.

Åbenbart er sphagnum svært at skaffe

- Jeg har været i kontakt med den danske importør, som hævdede, at det er blevet sværere at opdrive sphagnum, hvorfor de mere og mere går over til komposteret grønt og komposteret træ.

- Jeg spurgte ham, hvor dette træ kommer fra og svaret var, at det er fra skove.

Sådan lyder de første sætninger i et brev nationen! har modtaget fra en mand, der er uddannet Industrilaborant og 'Akademiingeniør af Kemiretningen'. Manden ønsker at være anonym af hensyn til sine tidligere kolleger, men håber at hans brev kan afklare spørgsmålene om den jord, der er i plantesækkene fra Jem & Fix’ forårskollektion 21. For lugten er forkert, og de træstykker han har fundet synes han ikke ligner skov-træ.

Indholdet lugter kemisk

Hans brev, som nationen! har bedt Jem & Fix om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Indholdet i poserne lugter kemisk og jeg kan have en mistanke om, at træ - evt. fra bygningsindustrien - indeholdende giftige kemikalier (trykimprægneringsmidler?) også er komposteret og er med i disse plantesække.

- Og hvis jeg har ret i den formodning, vil det være et rigtig stort problem, fordi disse plantesække ofte anvendes til dyrkning af grøntsager og frugter, som spises af mennesker.

- Derfor skal der ikke være rester af nogen form for giftige kemiske tilsætningsstoffer i jorden i disse sække, skriver manden, der nu har købt nogle plantesække, der lugter bedre et andet sted.

Jem & Fix svarer at de jævnligt har dialog med deres leverandører for at sikre kvaliteten af de varer, der leveres. Og at dette også gælder deres sphagnumproducenter:

Grøn kompost lugter

- Gennem flere år har vores plantesække indeholdt grøn kompost i diverse blandinger.

- Grøn kompost stammer udelukkende fra blade, græs, smågrene o.lign. Når denne kompostform pakkes i en tætsluttende emballage/plasticsæk, vil den fortsætte med at kompostere.

- Dette kan frembringe en lugt, som gradvist forsvinder, når produktet kommer i kontakt med luft.

Og de bliver kontrolleret af et laboratorium

- Med henvisning til Wilsaflor, der er producent i Tyskland henvises der til, at vores produkter regelmæssigt bliver kontrolleret af det uafhængige landbrugstest- og forskningsinstitut for Landbrugskammeret i Kiel (AGROLAB LUFA), som sikrer at kvaliteten af vores jord er tilfredsstillende, og Landbrugsstyrelsen i Danmark udtager desuden løbende kontrolprøver fra vores lager og butikker.

- For yderligere gennemgang af indholdet i vores plantesække henviser vi til vores leverandør Scanpot.

Hvis der er trykimprægneret træ i er det en fejl

- Hvis det mod forventning skulle vise sig, at der er trykimprægneret træ i vores spaghnumprodukter, så er det en klar fejl i produktionen, og det følger vi naturligvis op på sammen med vores leverandør Scanpot og vi hører gerne yderligere fra kunden.

- Viser det sig, at der er fejl i planesækkenes indhold, kan kunder selvfølgelig få dem ombyttet eller få pengene retur i den nærmeste jem & fix butik mod forevisning af kvittering, skriver jem og fix' salgs- og Indkøbschef Peter Nyboe.