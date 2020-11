Mystisk melding fra Burger King

- Den her gang laver vi ikke sjov.

Sådan skriver Burger King i Frankrig på Twitter om deres opfordring til burger-glade franskmænd om at købe burgere - hos McDonalds.

Også i England

Og hvis man nu skulle tro, at der var tale om, at nogen drillepinde havde hacket kædens log-in-informationer, så kan man se samme budskab på Burger King Englands Twitter-konto:

- Vi er med på, at vi aldrig havde troet, at vi skulle sende det her budskab, skriver Whopper-sælgerne nemlig her, og i den lidt længere tekst, der ledsager tweetet om McD, kan man læse, at opfordringen til at støtte burger-konkurrenten ikke står alene. Burger Kings twittervenner bliver nemlig bedt om at handle hos Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, Domino's, Pizza Hut og andre fastfood-kæder, der alle kæmper med omsætningen pga af corona.

Utroligt dybfølt eller tom gestus

Budskabet er nået meget bredt ud og har masser af likes - men André S er en af dem, der synes opfordringen klinger hult:

- Tak, kære multimilliard firma, for dit utroligt oprigtige og dybfølte kommentar, der jo helt åbenbart ikke er et greb, der skal øge jeres goodwill gennem en tom gestus, skriver André S, der har fået 1000 hjerter for den bemærkning.

Og snart også i Danmark

nationen! har spurgt Burger King Danmark, om de også vil opfordre kunderne til at købe mad hos konkurrenter som McDonalds, og det vil de faktisk:

- Vi støtter 100 pct. op om budskabet om at spise ude, uanset om det er hos Burger King eller andre, som ikke flammegriller deres bøffer.

- Derfor vil danskerne også snart kunne opleve det budskab på vores medier, siger Daniel Schröder, marketingchef for Burger King Danmark, men hvad siger du?