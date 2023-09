Mystisk Rema-plakat: Sparer 500 mio

Man skulle tro, at Rema 1000 var ligeglade med om de fik deres betaling i tome flasker, kontanter, mobilepay eller dankort. Men det er de slet ikke

- Der er mange grunde til at hylde Dankortet.

- Rent faktisk er Dankortet klart den billigste løsning for butikkerne og dermed for kunderne, da butikkernes omkostninger i sidste ende betales af kunderne.

Stor dansk bank vender ryggen til dankortet

Sådan skriver Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i De Samvirkende Købmænd, til nationen! om den kampagne, du lige kan se på diverse supermarkeders tilbudsplakat-standere. En kampagne, der sjovt nok kolliderer med meldingen fra Mobile Pay om, at butikkerne fremover skal betale 0,99 procent af betalingerne i gebyr. Og beretninger fra bankkunder om, at de bliver sværere og sværere at få dankort.

Ikke ligegyldigt hvilket kort man bruger

For bruger man Dankortet hævder bl.a. Rema 1000 altså, at danske butikker sparer en halv milliard kroner hvert år:

- Der bliver årligt gennemført kort-betalinger for over 400 milliarder kroner, så det er ikke uden betydning, hvilket kort, der bliver brugt.

- Dankortet er altså billigere end andre betalingskort, så det er derfor rigtig mange butikker i denne tid opfordrer til betaling med Dankort, skriver vicedirektøren, men hvad siger du?

Kortslutning