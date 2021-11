Mystisk: Skulle stemme ved skraldespand

Den valgtilforordnede bad Kamilla gå over til en skraldespand med låg på og gik så lidt væk. Kommunen kalder situationen uheldig og beklager

- Jeg var oppe at stemme i dag.

- Men jeg blev sat til at sætte mine krydser helt offentligt - lige uden foran valgstedet til offentlig skue.

- Ved en skraldespand.

Den med låg er god

Sådan skriver Kamilla S til nationen! om den i hendes øjne chokerende måde hendes valg foregik på i dag ved Østervangsskolen i Roskilde. For Kamilla blev testet positiv i fredags, og derfor skulle hun ringe på et særligt telefonummer, når hun var ved valgstedet. Det gjorde hun, og to personer kom ud til hende, og så blev det mystisk. Hendes brev – som Roskilde Kommune kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Hun stiller sig lidt væk

- Jeg får stemmesedlerne i hånden, samt en kuglepen – og så kigger jeg på hende, og så siger hun, at vi kan gå over til en skraldespand (dem med låg), så er der noget at skrive på.

- Hun nævner sågar, at hun lige stiller sig lidt væk, da det jo egentlig er meningen, at det er hemmeligt, hvad man stemmer.

- Jeg er en anelse i chok på daværende tidspunkt, men jeg sætter alligevel mine krydser hurtigt og folder mine sedler sammen.

En underlig følelse

- Jeg siger til kvinden, at man står enormt meget til frit skue, når man står midt i det hele - hvor folk, der skal stemme render frem og tilbage.

- Jeg går derfra med en lidt underlig følelse i kroppen, skriver Kamilla, der er enormt forarget over den måde at blive udstillet på.

Uheldigt - vi beklager

nationen! har spurgt Roskilde Kommune, hvad de synes om Kamillas oplevelse. De har sendt dette svar:

- Det er selvfølgelig uheldigt, og det skal vi beklage.

- Vi har sikret os, at det ikke kommer til at ske igen.

- Vi kan forstå på valgstyresekretæren, at der ikke var andre personer end de valgtilforordnede i umiddelbar nærhed – men det ændrer selvfølgelig ikke på vælgerens oplevelse, lyder det fra Rikke Siggaard Madsen, chefjurist, Roskilde Kommune, men hvad med dig?