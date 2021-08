Mystisk vandmåler: Ingen vil svare

Først fik hun en ekstraregning for vand, og så fik hun en regning for en ny måler – og besked om, at det var hende, der havde pillet ved måleren. Hun forstår ikke en lyd, og hendes udlejer og vandmålerfirmaet Clorius vil ikke sige mere om sagen.

- Hej.

- Jeg har netop talt med en venlig dame hos Clorius.

- Hun siger, at ’manipulationsfejl’ ikke nødvendigvis betyder, at det er gjort med vilje.

- Men at det betyder, at det ikke er en teknisk fejl.

- Medarbejderen var også enig i, at ordet ’manipulation’ er et uheldigt ord at anvende.

Anklaget: Hvad betyder manipulationsfejl egentlig?

Sådan lyder det nu fra den enlige mor M, der først fik en ekstraregning for vand/varme på 2500 kr – og siden blev bedt om at betale 1300 kr for en ny vandmåler i stedet for den gamle, som muligvis var skyld i ekstraregningen.

Ingen tur til Legoland: Enlig mor fik ekstra varmeregning

Ms udlejer forklarede forleden, at M skulle betale for den defekte måler, fordi der var blevet manipuleret på den den gamle. Men det afviser M på det allerkraftigste. Hendes brev – som nationen! har bedt målerfirmaet Clorius/Ista om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Hvad det her nøjagtigt indebærer, forstår jeg ikke helt.

- Men jeg synes Clorius, skal svare på, hvad begrebet ’manipulationsfejl’ helt konkret betyder.

- Og om de ikke mener, at de er medskyldige i at lovlydige borgere som jeg selv, bliver beskyldt for fusk. På grund af deres uheldige ordvalg, skriver M.

Ingen svar, ingen kommentarer

26.000 læsere har iøvrigt deltaget i debatten om den defekte vandmåler, og næsten 400 af dem, er – ligesom M - blevet beskyldt for at have manipuleret med måleren – uden at have gjort det. nationen! har derfor bedt Ista, der ejer Clorius om at svare på, hvad de helt præcist mener, når de skriver ’manipulationsfejl’ – og om de synes en udlejer kan anklage en lejer for vandtyveri på den baggrund.

Men de spørgsmål vil Ista ikke svare på, de henviser til udlejeren. nationen! har derfor bedt Ms udlejer, Barfoed Group, om at svare på, hvad de tænker om, at det nu er dem, der skal forklare, hvad Clorius mener, når de skriver manipulationsfejl? Og om de generelt er tilfredse med den service de får fra Ista/Clorius? Og om det her får dem til at overveje de regninger, de har sendt til M.?

De spørgsmål har Barfoed Group dog heller ikke lyst til at svare på, så hvad tænker du?