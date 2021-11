Når kunderne ringer: Nej, nej og nej

- I øjeblikket mangler jeg fem-10 chauffører.

- Men kan ikke skaffe dem.

Sådan siger John J. fra John's Bus i Nykøbing Falster til Folketidende.dk om det helt akutte problem rigtig mange danske arbejdsgivere slås med for tiden.

Solgte ti lastbiler - ikke chauffører nok

John's Bus har simpelthen flere ordrer end det nuværende personale kan klare - og et andet busselskab fra området fortæller, at fire samtaler med ledige, der er i kontakt med det lokale jobcenter, ikke gav noget resultat - bl.a fordi arbejdstiderne ligger skævt.

I Brørup har vogmand Kristian fra i Esig Transport solgt 10 lastbiler, fordi han ikke kan kan skaffe folk, der vil køre dem:

- Det er ikke så populært at være chauffør mere.

- Nogle ønsker ikke at arbejde 10-11 timer om dagen, som det ofte kræver.

Tja... lønnen?

- Andre vil gerne arbejde længe og tjene mange penge, men det må de ikke mere, sagde Kristian til Lastbilmagasinet for en måned siden. I dag siger han til Jydskevestkysten, at han må sige 'Nej, nej og nej', når telefonen ringer med nye kunder.



- Tjaaa, hvorfor skifter chaufførerne fra faget...

- Eller hvorfor gider folk ikke at udanne sig til chauffør...

- LØN❗ Ganske enkelt, skriver Frank L. i en Facebook-kommentar hos Folketidende.

152 i timen plus tillæg

En turistbuschauffør og en chauffør i specialkørselstrafikken tjener ifølge direktør Michael Nielsen fra Dansk PersonTransport/DPT en overenskomstmæssig timeløn på 152,25 kr./t. Dertil kommer en række tillæg for f.eks. anciennitet, arbejde om aftenen og i weekenden.

En nyuddannet buschauffør tjener i gennemsnit 28.102 kr. om måneden inklusive pension, tillæg, personalegoder mv, skriver direktøren, der godt kunne tænke sig, at de regler, der i dag betyder at man skal være 21 år for at kunne begynde som buschauffører, bliver lavet om, så unge på 18 kan begynde. Sådan er det nemlig i lastvogns-branchen.