Når man slapper af: Tredobling af smittede

Danskere har fået lov til at holde ferie i Norge, men bliver frarådet at opholde sig i Oslo, der lige nu oplever en stigning i antallet af corona-smittede

- Bare vent til folk tager ferie og rejser rundt i landet.

- Så bliver der ny og øget spredning.

- Der burde være forbud mod at rejse ud ens egen kommune indtil alt er stabilt.

- Luk Oslo af. Ingen ud, ingen ind.

Det er ikke slut endnu

Sådan skriver Jan H i en af de mest populære af de 337 kommentarer, der er skrevet på NRK.no's Facebook-profil om den stigning i antallet af corona-smittede Oslo-borgere, der er sket på en uge.

Ifølge NRK, der er landets public service kanal, blev 81 Osloborgere konstateret smittet med corona i sidste uge, mens der kun var tale om 24 borgere i ugen før:

- Folk må simpelthen tage sig sammen. Det er ikke slut endnu.

- Hold afstand, vask hænder, besøg ikke de gamle og syge.

Tror ikke det er dramatisk

- Vi dræber hinanden, hvis vi ikke tager det alvorligt, skriver Lisa M, der har fået 55 likes, mens Jon B har fået 34 for denne beroligende melding:

- De har regnet med at tallet vil stige noget eftersom vi åbner landet mere og mere.

- Tror ikke dette er dramatisk, men slet og ret forventet, skriver Jon.

Du må godt rejse til Norge Fra d. 15. juni åbner Udenrigsministeriet op for rejser til Island, Tyskland og Norge. Udenrigsministeriet opfordrer dog til, at man kun rejser til områder, som ikke er tætbefolkede. Det vil sige, at man skal undgå byområder med over 750.000 indbyggere. Derudover skal man være opmærksom på sin personlige sikkerhed og holde sig opdateret på rejsevejledningen i landet. Kilde: Coronasmitte.dk Vis mere Luk

Godt eksempel

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, siger til NRK, at det er vanskeligt lige nu at sige, hvad stigning skyldes, men at smitteopsporingen er i gang:

- Men dette er et godt eksempel på, hvad der sker, når man slapper mere af.

- Hvis man ikke holder sig hjemme når man er syg, og i så oveni ikke holder en meters afstand, så kan man se det i statistikken, siger den assisterenede helsedirektør.

Smittetrykket med coronavirus er steget til 1,0

I Danmark er der konstateret 15 nye corona-smittede det seneste døgn, og smittetrykket er steget til 1.0, men hvad siger du?