Når Tour de France må: Motionsløbere klar til Storebælt

- Tænker det samme.

- Hvis man kan cykle der, så kan man også lave et løb hvert andet år.

- Og ja, som nogle skriver, det er en motorvej, men godt, så må den jo også lukket for cykelløb.

- Når man siger a må man også sige b.

Nogle få timer er vel ikke noget problem

Sådan skriver Svend L i en af de kommentarer, der er skrevet på SN.dks Facebook-profil om at Storebæltsbroen - nu hvor Tour de France-feltet har fået lov til at cykle over i 2021 - også kan lægge asfalt til et motionsløb:

- Nogle få timer hvert andet år er vel ikke et problem.

- Og det må da også gi lidt i statskassen at løbe eller cykle over. Vi bilister betaler jo dyrt for at komme over, skriver Karla G i sin kommentar, og Yvonne F skriver:

Man kan jo bare spærre det ene spor

- Dejligt. Man kan jo ikke andet nu, hvor Tour de France får lov. Det kan jo sagtens lade sig gøre ved at det ene spor er spærret og vejen over behøver derfor ikke at være lammet, det skulle da være kiggekøer, men det kan løberne da ikke gøre for.

Jacob Jensen, folketingsmedlem og medlem af Region Sjælland, mener at et broløb - som blev løbet sidste gang i 2017 - kan blive til noget:

- Hvis man annoncerer sådan et arrangement i god tid og afvikler det nænsomt med en lukning, der kun varer i få timer, så burde der være mulighed for at lave et Broløb igen, siger Jacob Jensen til sn.dk, men selv om der altså er flere, der gerne vil have broløbet tilbage, så er der endnu flere, der ikke vil:

Løb dog et andet sted

- Der er så mange andre steder de kan løbe.

- Behøver det partout at være en hovedfærdselsåre der skal lammes af selvhævdende motionister, skriver Anders B i en kommentar, der har fået 8 likes, og Line D - der har fået 11 likes - bruger endnu færre ord på sin modstand:

- Det er noget pjat, det er en motorvej.