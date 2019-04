Nabo afslørede 'syg' dagpengemodtager: Han er på arbejde

- Godt gået kontrolgruppe :-)

- Jeg er glad for I er der, det er IKKE i orden, at der er borgere, der snyder bevidst med deres ydelser.

- De ydelser er finansieret af de skatte kroner, som jeg og alle andre betaler, og de skal ikke misbruges af NOGEN!

- Så derfor SKAL der føres kontrol med det, ligesom der skal laves kontrol med så meget andet! Tak for godt arbejde :-)

100 procent sygemeldt i sin håndværksvirksomhed

Sådan skriver Kenneth Ø i en kommentar på fyens.dk om de 5,1 millioner, Nyborg Kommunes kontrolgruppe sidste år sparede kommunen for - penge, som enten er blevet udbetalt eller ville være blevet det, hvis ikke Kontrolgruppen havde sat en stopper for bedrageriet.

Og Kenneth er ikke den eneste, der glæder sig over at kommunen bruger mandetimer på at finde folk, der tjener penge, mens de hæver offentlige ydelser. Og i en årsrapport fra en sjællandsk kommune, kan man se tre eksempler på fusk. En af eksemplerne handler om en sygemeldt håndværker.

- En borger var 100% sygemeldt i sin håndværkervirksomhed. Desværre var hverken den sygemeldte borger eller dennes varebil at finde på adressen da kontrolgruppen var på udkørende kontrol.

Naboen oplyste at den sygemeldte var på arbejde

- Borgerens nabo henvendte sig til os, da vi bankede på døren, med oplysning om at der ikke var nogen hjemme, fordi han var på arbejde.

- Af retssikkerhedsmæssige grunde foretages altid at andet besøg på adressen nogle timer efter det første besøg, idet fraværet jo kunne skyldes besøg hos lægen, nødvendige indkøb af mad, medicin eller lignende gode grunde.

- (men) Heller ikke ved andet besøget var borger eller håndværkerbilen på adressen.

- Ved hvert eneste besøg lægges der altid et retssikkerhedsbrev i postkassen, så borgeren er bekendt med kontrolgruppens besøg, og tidspunkt for besøget

Jeg sov og så var jeg ude og købe ind

- Dagen efter den udkørende kontrol henvendte borger sig pr. telefon og oplyste at han lå og sov da vi havde været der første gang, og at han ved andet besøget havde været ude at handle.

- Borger fortalte videre at han havde sin varebil placeret på en anden adresse til trods for at der var plads i indkørslen.

- Borger havde ikke nogen nærmere forklaring på hvorfor han skulle have behov for at sætte varebilen på en anden adresse.

Blev rask samme dag

- Efter at have tænkt sig lidt mere om, kontaktede borgeren senere samme dag igen kontrolgruppen og oplyste nu, at han ville raskmelde sig samme dag, hvilket borgeren også gjorde, skriver kommunen, der har regnet ud at sager af denne type, hvor den selvstændige ikke raskmelder sig, når han/hun igen begynder at arbejde, men lige trækker den lidt, udgør snyd for mere end 2 millioner kroner i 2018 i den pågældende kommune.

Hvad tænker du?