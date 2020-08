Nabo anmelder tiårigs fødselsdagsfest: Bøde til mor

Der var gæster fra tre forskellige familier til den nu tiårige piges fødselsdag. Og det var to familier for meget, så Manchester Politi skrev en bøde på 400 kr. (50 pund)

- Ja, det er nok lettere at standse en fødselsdagsfest for en tiårig, end at tage sig af kriminalitet begået med knive og pistoler.

Sådan skriver netdebbatøren Diamond L i en af de 554 ret så kritiske kommentarer, der er skrevet til den britiske avis Daily Mails artikel om den politi-patrulje, der fredag aften rykkede ud, da en nabo havde anmeldt en tiårigs fødselsdagsfest.

55 anmeldelser på én eftermiddag

Efter en stigning i antallet af smittede personer er der nemlig indført skrappe regler i bl.a. Manchester-området - regler, der betyder, at man IKKE må invitere mennesker fra andre familier/husholdninger ind i sin have eller hjem. Og derfor fik den tiåriges mor en bøde på 50 pund, cirka 400 kr.

- Alene i løbet af eftermiddagen (lørdag red.) har vi fået 55 henvendelser om brud på coronareglerne.

- Betjentene følger op, og vi prioriterer de vigtigste først, skriver poliitiet i en besked på Twitter, men hvad tænker du?