Nabo frådser med lyset

Helge bor ved siden af en nybygget skole, der har lyset tændt døgnet rundt. For to uger siden gjorde han skolen opmærksom på el-frådseriet. Men lyset er stadig tændt

- Det er ved at blive seriøst provokerende, at lyset har været tændt 24/7 i ugevis og stadig er det

- Der kan kun være tale om ligegyldighed, så lang tid kan det umuligt tage at finde en 'afbryder'.

- Det er helt klart, at det er et prioriteringsspørgsmål, og det synes jeg - og mine naboer - er for dårligt.

Helge synes, det er et dårligt eksempel

Sådan skriver Helge K til Nationen! om hans nabo, en nybygget skole på Amager. For Helge har i flere uger forsøgt at råbe skolen og kommunen op om det strømfråds, han er vidne til - og jo faktisk også betaler til via skatten.

Lyset er også tændt om dagen. Foto: Helge

De svar, han har fået fra skole og kommunen om, at der et problem med en automatisk afbryder, giver han ikke meget for. Hans brev - som han håber vil få alle el-ansvarlige i alle landets skoler og offentlige bygninger til at tænke sig om - fortsætter derfor således:

Visse udfordringer

- Hvad i alverden er det for et eksempel at give eleverne på skolen?

- Hvordan skal de forstå, at der skal spares på strømmen, når der er tændt for lyset hele tiden?

- Rent bortset fra lysforureningen, skriver Helge K.

Sådan skrev skolen til Helge for to uger siden:

- Det er en ny bygning, og der er visse udfordringer i forhold til 'lyset'.

- Jeg er helt enig med dig i, at vi skal foregå med et godt eksempel, og der skal selvfølgelig ikke være lys, når der ikke er elever i bygningen.

- Der er noget 'automatstyring', som ikke vil, som det var tiltænkt, men det er noget, vi ser på, skrev skolen, og kommunens byggeleder kunne tilføje nogle detaljer:

Programmeringsfejl - bliver udbedret

- Vi er opmærksom på, at der er et lokale (20.1.31) i en af de nye bygninger, hvor lyset ikke slukkes.

- Dette er på grund af en programmeringsfejl i DALI lysstyringen og vil blive udbedret snarest muligt.

- Jeg kan informere om at alle armaturer er i LED, skrev kommunen, men hvad siger du?

