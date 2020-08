Nabo har bygget en vaskehal: Benny raser

For fire uger siden fik Benny et mindre chok, da håndværkerne gik i gang på nabo-grunden. Han havde ikke hørt noget, og nu står der en vaskehal.

- Hej.

- Vi bor på Gaabensevej 212, og vores nærmeste nabo er Uno X's nye anlæg.

- Vi skriver, fordi vi ingen besked fik - hverken fra Guldborgsund Kommune eller fra bygherren - inden byggeriet af det nye anlæg gik i gang den 3. august.

Sådan så der ud før vaskehallen kom op.

55 centimeter fra skellet

- Byggeriet færdiggøres senest den 28. august, har vi fået at vide, og det larmer.

- Kommunen har beklaget, at vi ikke havde fået besked om byggeriet inden dette gik i gang. Normalt får man den slags at vide 14 dage før. Byggeriet har åbenbart været planlagt i et års tid.

Sådan indleder Benny S fra Falster et brev til nationen! om den i hans øjne helt urimelige situation han og konen er sat i. Benny har forgæves forsøgt at råbe kommunen op, og nationen! har også bedt Guldborgsund svare på, om byggeriet overholder alle regler, om de godt kan forstå at Benny er ked af - og især om de kan tilbyde ham noget kompensation for den forringelse af boligen, han mener den nye er. Kommunen har ikke svaret, selv om de har haft en uge - Bennys brev fortsætter således:

Og 4 meter høj

- Den nye vaskehal er sat op præcis 55 cm fra skellet til vores matrikel, og ca. 16 m fra mit arbejdsrum/bibliotek.

- Vaskehallen er 4,11 m. høj. De nærmeste af benzinstanderne (4 stk.), kommer til at ligge 6-8 m. ud fra den en af vores stuer.



- Selv om vi har fået at vide, at man påregner at sætte nyt hegn op i skellet, imødeser vi store gener fra tankanlægget, der naturligt vil forringe værdien af vores bolig.

Det kommer til at larme og lugte

- Vi forudser også, at vi fremover ikke kan benytte vores have (og bolig i øvrigt), på grund af støj-, luft- og lysforurening, da tankanlægget påregnes at have døgnåbent. Og forventer at kunne betjene 340 biler i døgnet, heraf 40 biler i vaskehallen.

- Vi føler virkelig, at vi har brug for hjælp, skriver Benny, der er mest indstillet på at sælge sin villa for 1,3-1,5 million, men hvad tænker du?