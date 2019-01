Nabo meldte to unge for baggårds-sex: Så kom politiet med et godt råd

'Godt at høre, at der stadig er kærlighed i gaderne med alt det had og krænkelse folk kan finde frem!'

'Politiet burde i stedet bede anmelder om at få sig en hobby og stoppe med at spilde politiets tid.'

Gå dog i seng i stedet

Sådan skriver Morten D. i en af de 8 kommentarer, der er skrevet på jv.dk om det unge par, der knaldede nytåret ind i i en baggård i Esbjerg. Og Morten er ikke den eneste, der synes, at den person, der bad politiet gribe ind, burde have lagt sig til at sove i stedet.

'Vorherre bevares. Hvad sker der dog for folk at de kan finde på at ringe til politiet med sådan noget.'

'Gå dog i seng istedet.'

En der er misundelig

'Det er jo midt nat og ikke højlys dag og lad politiet bruge deres tid på noget mere fornuftigt. Tror det er en der er misundelig', skriver Pia U. i en anden kommentar, og Lars S. bidrager med denne anekdote:

'Winston Churchill fik tidligt i sin karriere en lignende anmeldelse af et homoseksuelt par, der var blevet observeret på bænk i Hyde Park.'

'Hans response kom uden han han kiggede op fra sine papirer: 'At 6 Oclock in the morning? On a park bench? In February? By God it makes you proud to be British!'.'

Politiet: Burde nok ikke foretages i en baggård

Politiet fortæller, at de - da de nåede frem til de to sexdyrkende personer - bad dem stoppe og gå hjem:

'Det er ikke alle nytårsknald, der brager.'

'Og burde nok ikke foretages i en baggård....det unge par henvist til hjemmets trygge rammer', skriver Sydjyllands Politi således på Twitter. Men hvad tænker du?

