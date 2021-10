Nabo på lur: Moské må maks. have 30 gæster

Sønderborg Kommune har givet en moské lov at holde fredagsbøn i en gammel Brugsen i et boligområde. Men der må maksimalt deltage 30 personer. En af naboerne synes, det er meget mystisk.

- En ansøger foreslog at dele fredagsbønnen op, så der maks. kommer 30 pr. gang.

- Det vil derfor være en forudsætning for de vilkår, Sønderborg Kommune stiller til antal p-pladser i Byggetilladelsen, at de har oplyst, at de kun er 30 personer.

Kan udstede påbud om at maksimalt 30 personer

Sådan svarer Sønderborg Kommune på det spørgsmål, nationen! har videresendt fra en bekymret genbo til den moské, der er indrettet i en tidligere Brugsen i et boligområde i Sønderborg. En moské, der for får uger siden har fået kommunens accept til at holde fredagsbøn.

Seks læserbreve: Latterlig beslutning

Genboen har været meget kritisk over for den trafik, der er, når deltagerne i moskéens kører til og fra lokalet. Beboeren har således skrevet adskillige læserbreve til JydskeVestkysten, der har bragt seks af dem siden september 2020. Det seneste har overskriften 'Den mest latterlige beslutning vi har hørt'.

Men beboeren mener, der skal mere fokus på sagen, og har altså bedt nationen! om at spørge kommunen, hvordan de vil kontrollere moskéens fredagsbønner. Især set i lyset af, at forvaltningen selv har peget på, at moskéens aktiviteter passede dårligt med kommuneplanen:

De kan få et påbud

Men beboeren kan slappe helt af, lyder det nu fra forvaltningen:

- Hvis det viser sig, at det ikke er tilfældet (at der er mere end 30 personer til fredagsbøn, red.), vil kommunen gå til foreningen og gøre opmærksom på, at de ikke overholder byggetilladelsen.

- Derefter vil kommunen varsle påbud om, at de skal overholde den, skriver Sønder Kommune til nationen!.

Fyldt parkeringsplads

nationen! har forsøgt at få en kommentar til de særlige regler om antal bedende personer fra Den Arabiske Forening i Sønderborg, der holder fredagsbønnen i den gamle Brugsen. Men de har - trods flere mails - ikke svaret. Beboeren - der sidder klar til at tælle fredagsbøn-gæster i morgen - sendte denne tekst om bønnen sidste fredag:

- Der var fuldt hus, jeg vil skyde på omkring 50 -60 personer.

- De fyldte parkeringspladsen, som tilhører bygningen, og der kom også folk, der parkerede ved oppe ved handelsskolen og på Ringridervej.

- Jeg har jo opfordret borgmesteren samt personer fra Teknik & Miljø til at komme her om fredagen - men det er de ikke interesserede i, skriver beboeren, men hvad tænker du?