Naboen vil bygge 331 kvm poolhus: Rasmus er rasende

- Hej.

- Vi købte en grund på Pimpernelvej 40 i Marielyst i Væggerløse i oktober 2019, for at bygge et sommerhus i forventning om afslapning og fordybelse, og hvor vi kunne få et tiltrængt afbræk fra den travle hverdag.

- Det er på 112 m2, idet vi skal – og gerne vil – følge den gældende lokalplan.

- I lokalplanen bliver der nemlig lagt vægt på klassiske sommerhuse i et roligt område med rekreative arealer.

Ikke i vores vildeste fantasi

- De andre sommerhuse i den nye udstykning er på mellem 89 og 150 m2, dvs. 'almindelig' størrelse, og udover vores nabo står de andre sommerhuse pt. færdige eller er under opførelse.

- Men.

- Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forventet et mega poolhus på 331 m2 som nabo.

Sådan indleder Rasmus R et fortvivlet og frustreret brev til nationen! om det hus, der snart skal bygges på nabogrunden. Rasmus mener nemlig at nabohuset vil være en stor belastning for området, ligesom han er nervøs for den støj, som de forventede lejere vil generere. Hans brev - som nationen! har bedt Guldborgsund Kommune kommentere – fortsætter derfor således:

Der er også en lille sø

- Vi ved fra medierne, hvilket postyr poolhuse skaber i lokalområderne. Og vi mener at et 331m2 stort poolhus er malplaceret og at det vil ødelægge områdets særlige karakter

- Der er fx. også en lille sø i området med dyreliv, og gæt engang hvilket hus der støder direkte ned til denne lille sø, som i øvrigt er §3 beskyttet. Det gør vores nabo selvfølgelig!

Frygter 12 måneders sagsbehandlingstid

- Guldborgsund Kommune vil ikke vedkende sig, at de har handlet i strid med lokalplanen og begået en fejl, og nu har vi klaget til Planklagenævnet - men her kan der være op til 12 måneders sagsbehandlingstid, et forhold der ikke er fremmed for kommunen

- Hvis først huset står færdigt, er vi nervøse for, at når vi får medhold i vores klage, så vil kommunen blot undsige sig en fysisk lovliggørelse , og så er vi lige vidt, skriver Rasmus, og kommunen - som har læst brevet - har sendt dette svar:

- Lokalplanen for området er overholdt, oplyser kommunaldirektør Søren Bonde.