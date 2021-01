Nægter at betale 3500 kr. for lukket børnehave

- Jeg tror, der er mange i den danske befolkning, som bliver ramt med de nye restriktioner, som Danmark bliver underlagt.

- Og når børn sendes hjem, så skal vi som forældre stadig betale i dyre domme for at have en plads til vores børn.

Enhedslisten foreslår lukning af vuggestuer og børnehaver

Minister afviser at lukke daginstitutioner

Ikke særlig sjovt

Sådan indleder Kasper L. et brev til nationen! - et brev, han også har sendt til Mette Frederiksen. Kasper har en søn på fire år, som han nu - hvis Enhedslistens forslag om at sende alle vuggestue- og børnehavebørn hjem bliver til virkelighed - skal have hjemme.

Og det synes han er o.k. på én betingelse. Han vil ikke betale til børnehaven imens. Han brev, som han håber, du vil dele på f.eks. Facebook, så det når frem til de ansvarlige politikere og ministre, fortsætter nemlig således:

Blikkenslagere kan ikke arbejde hjemme

- Jeg arbejder som blikkenslager og arbejder, selv om hele landet er lukket ned.

- Og jeg kan ikke bare tage fri for at blive hjemme fra arbejde, for jeg skal arbejde for at betale husleje og mad på bordet, og jeg kan ikke arbejde hjemmefra, som mange andre kan.

- Det er da ikke særlig sjovt at betale 2500-3500 kr. om måneden for noget, man ikke får noget ud af.

Vi forældre bør kompenseres

- I politikere slynger den ene hjælpe-pakke ud til alle andre, og jeg synes faktisk også, at I burde kompensere os forældre, for at I vælger at lukke børnehaver og daginstitutioner.

- Det er jo ikke os, der vælger at holde vores børn hjemme, skriver Kasper, men hvad tænker du?