Nægter at følge corona-anbefaling

I Viborg har man opgivet at følge anbefalingerne om at borgere, der er tredje led led til en omikron-smittet, skal gå i isolation. Der er ikke andre muligheder, siger borgmesteren.

- Det er vi simpelthen nødt til at gøre.

- Vi kan ikke stå i en situation, hvor vi ikke har personale til at tage sig af vores sårbare borgere på plejehjemmene.

Følg retningslinjerne

Sådan siger kommunaldirektør i Viborg, Lasse Jacobsen, til Viborg Folkeblad om de mere end 3000 borgere i kommunen, der - hvis de fulgte anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed - burde gå i isolation og lade sig teste, fordi de er nærkontakt eller nærkontakt til en nærkontakt til en smittet med omikron-varianten.

For 32 af de 3000 er ansat i plejesektoren - de fleste på plejehjemmene og resten i hjemmeplejen. Og hvis de skal i isolation, så får de sårbare borgere og ældre ikke den pleje, de skal have.

Tænk at der er skrabet så dybt

- Jeg mener, at retningslinierne skal følges.

- Vi har et ansvar over for både borgere og medarbejderem skriver Mette N. i en kommentar på avisens Facebook-profil, hvor Linda S har skrevet denne analyse:

- Det er hvad man får ud af at udhule ældreplejen igen og igen.

- En så stor kommune som vores burde kunne tåle 30 fravær i 6 dage - ellers indikerer det, at der at skrabet helt nede ved bunden i alt for lang tid, skriver Linda.

Heldragter, visir og mundbind

De 34 medarbejdere, der altså er nære kontakter til en nærkontakt, er er ikke tvunget, men de er opfordret til at møde på arbejde - hvor de under arbejdet skal være iklædt en særlig heldragt, visir og mundbind, men hvad siger du?