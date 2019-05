Nægter at tage brugt brudekjole retur: Kræver 1,3 millioner

Da en kunde ville returnere sin brugte brudekjole og have de 2000 kr., den havde kostet, retur på grund af en 'fejl', fik butiksejeren Lina fra Stenløse nok. Nu sagsøger hun kunden for 1,3 millioner kroner

- Butikkerne er altid taberne, og kunderne har altid ret!

- Sådan plejer det at lyde hos Forbrugerstyrelsen, i retten og andre steder.

Vi kan knap og nap overleve

- Men vi butikker kan knap og nap overleve efter alle de krav, kunder stiller, hvordan de lyver og bruger butikkerne til deres eget formål.

- Nu siger vi stop.

Sådan indleder Lina, der sælger brudekjoler i sin butik Brudekjoler-WeddingDeLuxe, et brev til nationen! om den måde, nogle kunder opfører sig på.

Lina har tidligere stået bag en kampagne rettet mod de kunder, der brugte timer i hendes butik på at prøve kjoler i hendes butik for så at købe kjolen på nettet. Og nu er hun så vred over en kunde, der vil have penge retur for en brugt kjole, som kunden påstår havde en fejl, som først blev opdaget på selve bryllupsdagen.

Kunden har ikke altid ret

Kunden advarer endda flere steder på nettet andre kunder mod at handle i Linas butik, og nu vil Lina have sagen i retten, da hun mener at kunne bevise, at kunden lyver - bl.a. fordi bruden har lagt billeder af sig selv i kjolen ud på nettet før brylluppet.

- Det her er dråben.

- I løbet af det sidste års tid har mindst 18 kunder prøvet at få penge retur for brugte varer. Både sko og brudekjoler.

- Der har kostet mig uendelig meget tid, også med de fake anmeldelser på nettet, når vi i WeddingDeLuxe har nægtet.

Kunden ødelægger mit levebrød

- Kunder har ikke altid ret, og kunden her ødelægger min forretning og mit levebrød, og nu vil vi ødelægge brudens.

- Vi sagsøger bruden for 1,3 millioner kr., blandt andet for bedrageri, skriver Lina, der har sat sin advokat på sagen.