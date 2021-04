Nægtet kræftbehandling: Hun talte dårligt dansk

Herlev hospital havde henvist hende til et særligt kemo-forløb på OUH (Odense Universitets Hospital). Men i Odense mente lægen, at hun talte for dårligt dansk til at kunne forstå hvad behandlingen indebærer.

- Hej.

- Min mor er rigtig ked af det – det er jeg også selv, samt skuffet vred og frustreret.

- Min mor har nemlig fået konstateret kræft i tyndtarmen, som har spredt sig til hendes bughule.

Det chokerede os

- Og Herlev hospital havde henvist hende til OUH (Odense Universitets Hospital) til et særligt kemo behandling ved navnet PIPAC, som kun de foretager i hele Danmark.

- Den behandling var så vigtig for min mor, da den er meget mere effektivt end almindelig standard kemo behandling. Og den kunne hjælpe til at min mor kunne få et længere liv at leve i og et mere behageligere liv af det tid hun har tilbage.

- Men nu kommer det som chokerede os !!

- Min kære mor blev afvist i Odense - udelukkende fordi hun ikke taler dansk!!!

Jeg - hendes søn - var ikke god nok

Sådan indleder YY et brev til nationen! om den meget triste køretur han og hans kræftsyge mor var ude på fredag d. 9 april fra Odense til København. Tre timer tidligere var de kørt fra København fulde af håb og troen på, at den eksperimentelle kemo-behandling lægerne på OUH har tilbudt borgere de sidste 5-6 år kunne hjælpe moderen. Men de var dårligt kommet inden for døren, før de blev bedt om at køre igen.

YY synes det er så ringe, at han har bedt nationen! om at få et officielt svar fra OUH – det kan du læse nedenfor. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Lægen mente, at når han ( lægen ) ikke kunne kommunikere direkte med min mor, så kunne det ikke lade sig gøre. Selv om jeg - hendes søn var til stede både som ledsager og som tolk.

- Det mente lægen ikke var godt nok, ligesom han heller ikke mente at statsautoriseret tolk kunne bruges.

Så hjem igen i sygetransporten

- Så vi måtte køre hjem igen i sygetranporten.

- Vi synes det er så bizart og chokerende at man – når man har en sygdom som kræft - ikke kan modtage den nødvendige behandling fordi man ikke kan sproget.

- Håber vi kan få den historie ud til Danmark sammen, for ingen medborger fortjener sådan en behandling.

Mor er norsk statsborger

- Alle kan og vil blive pårørende til en kræft patient en gang i vores fremtid og ingen fortjener at blive afvist på den måde – på grund af så latterlig grundlag som sprogmangel .

- Min mor er norsk statsborger og har boet i Danmark siden 1998, skriver YY, og OUH svarer at moderen faktisk ikke er den eneste, der er vurderet til ikke at kunne gennemgå behandlingen. Men at de vil kigge på sagen en gang til:

340 patienter er henvist - 135 var egnede

-Vi er rigtige ærgerlige, når en patient og pårørende har haft en dårlig oplevelse her hos os. Vi bestræber os på at give vores patienter en god oplevelse, når de kommer på sygehuset, og derfor vil vi også gerne beklage, hvis det ikke er tilfældet.

- Vi kan ikke gå ind i konkrete sager, men vi kan helt generelt fortælle, at i et projekt som f.eks. PIPAC er der tale om en eksperimental behandling, der indgår i et videnskabeligt projekt.

- Når patienter deltager i sådanne projekter, har vi generelt en skærpet opmærksomhed på, at de skal være helt indforstået med, hvad sådan et kliniske projekt går ud på og løbende kan indgå i dialog også i forhold til f. eks detaljerede opfølgning.

Tolk kan komme i spil - så taler vi om genindkaldese

- Som deltager i et sådan projekt fravælges kendt behandling til fordel for en behandling, man endnu ikke kender fuldt ud, og derfor er det helt afgørende, at patienterne til fulde forstår, hvad et givet projekt indebærer.

- I forhold til det konkrete projekt PIPAC forekommer det ofte, at patienter ikke vurderes egnet til at deltage i det af forskellige årsager.

- Der er således blevet henvist 340 patienter til projektet, hvoraf 135 er vurderet egnet, mens de øvrige er blevet henvist til eksisterende behandling.

- I udgangspunktet vil det i et projekt som f.eks. PIPAC være muligt at benyttet en statsautoriseret tolk, hvis der er sproglige barrierer.

Men det beror altid på en lægefaglig vurdering

- Hvis der er konkrete situationer, hvor det ikke er blevet bragt i spil, er det en fejl, som vi gerne vil beklage, proceduren vil i såfald fald være en genindkaldelse.

- Om en patient i en given situation vil blive vurderet til at kunne indgå i en eksperimentel behandling afhænger af en række parametre, som beror på en konkret individuel lægefaglig vurdering.

- Som patient er man altid meget velkommen til at tage kontakt til os, hvis man har spørgsmål eller andet, skriver Odense Universitets Hospital, men hvad tænker du?